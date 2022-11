影／世足賽踢贏阿根廷 沙烏地球迷「揮拳熊吼」拆家門

足球 世界排名第51的沙烏地阿拉伯 今天在卡達世界盃 足球賽爆冷擊退阿根廷,當地民眾難掩喜悅,有人踢飛坐墊,也有人把門拆了,放在前院後轉身與其他人相擁。

世界盃冠軍熱門阿根廷今天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯,開賽第10分鐘靠梅西(Lionel Messi)踢進12碼球,取得1比0領先,但沙烏地下半場靠著謝里(Saleh Al Shehri)、阿道沙利(Salem Aldawsari)成功破網,終場就以2比1爆冷拿下勝利。

沙烏地逆轉勝後,推特(Twitter)影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳,並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手,甚至興奮到把門拆了丟在前院,再一路吼回室內,其他民眾持續跳上跳下,現場幾近沸騰。

網友CRYPTO ESCOBAR於影片下推文表示,「那道門是做了什麼,得承受這些...」,也有人留言「才第一場就拆門,之後掀屋頂嗎」。網友Ryan留意到影片中一名坐在角落、微笑不語的男性,「他一定押阿根廷」。

This Saudi Arabia fan got so excited over the win against Argentina that he threw his door 😂😂pic.twitter.com/p1yKqBNGbt