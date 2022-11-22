男孩跳入「上百隻鱷魚池」爽玩 網：下次挑戰成人池？

一個小男孩跳入一個鱷魚池，目測池中約有上百隻小鱷魚。（取材自臉書）

鱷魚是出了名的猛獸，一旦落入鱷魚池中凶多吉少，但未成年的小鱷魚沒什麼殺傷力，還能讓孩童與牠伴游，就像進入一般的魚池一樣安全。

一個泰國臉書 粉專分享一段影片，一個小男孩跳入一個鱷魚池，目測池中約有上百隻，只不過都是尚未成年的小鱷魚。有幾隻鱷魚感覺到有人進來，朝著男孩的方向游去。

男孩對於闖入鱷魚池感覺一點都不害怕，開心地游泳 ，甚至還把頭探進池裡觀察鱷魚在水下的模樣，最後他悠哉趴在水面，讓一隻小鱷魚趴在自己屁股上，對著鏡頭興奮大喊：「太神奇了！（Amazing）」。

有人解釋，剛出生不到一兩周的小鱷魚連咬手指都不會痛，所以不用擔心。網友表示：「跳兒童池太小兒科，有種去跳成人池阿」、「小鱷魚應該都吃飽了」、「在他身上灑一瓢血會怎樣？」、「我們與鱷的距離」、「跳成人池會冒出粉紅泡泡吧（地獄）」、「裡面滿是屎尿一定很臭」、「即使牠們還小感覺還是滿可怕的」、「鱷魚：兄弟們上菜了」。

幼年鱷魚池可以這樣玩，如果進入成年鱷魚池可就不是開玩笑的了，先前在柬埔寨一個2歲女童在母親不注意時，不慎跌入自家的鱷魚池中，慘遭鱷魚群撕咬分食，她的父親僅從鱷魚口中搶回女兒的頭顱，其餘部分全被鱷魚吞下肚。