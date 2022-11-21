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3中國小將當世界盃護旗手 夢想穿國足球衣征戰

中國新聞組／北京22日電
三名中國小球員擔任世界杯揭幕戰國際足聯旗幟護旗手。(取材自中新網)
三名中國小球員擔任世界杯揭幕戰國際足聯旗幟護旗手。(取材自中新網)

又一個「中國元素」充滿卡達。在世足賽開幕戰上，來自中國、目前在西班牙馬德里競技梯隊效力的小球員乃博寧林、譚博、董鐵鎚擔任國際足聯(FIFA)旗幟的護旗手，3人不僅開心參與盛世，未來更夢想身穿國足球衣，為國征戰世界盃

據中新網報導，在開幕戰剛結束時接受專訪，16歲的乃博寧林還是抑制不住自己的興奮 。他表示，在世界盃揭幕戰上，作為護旗手踏入球場的一刻，在腦海裡想像，作為球員踏上世界盃賽場的那一天該是怎樣的景象。「在播放兩隊國歌時，我還在想，如果有一天自己能穿上國家隊隊服在世界盃上高唱國歌，該有多麼美妙。我要更加努力，爭取進入國家隊，為國征戰更多的比賽。」

乃博寧林擔任本次卡達國際足聯(FIFA)旗幟的護旗手。(取材自中新網)
乃博寧林擔任本次卡達國際足聯(FIFA)旗幟的護旗手。(取材自中新網)

和乃博寧林同樣，另一護旗手譚博喜歡上足球並決定為之奮鬥，也離不開父母的支持與影響。報導指出，18歲的譚博，2周多以前接到擔任護旗手消息時，半宿沒睡著，他做夢都沒想過，能在世界盃舞台上以護旗手的身分亮相。

譚博目標是成為一名世界一線球員。(取材自中新網)
譚博目標是成為一名世界一線球員。(取材自中新網)

譚博小學時就讀於一所北京的手球特色學校，不過他偏偏愛上了足球，他的目標就是成為一名世界一線球員，可以為中國國家隊貢獻力量，身穿中國隊服征戰世界盃。

雖然踢足球或多或少會和學習有衝突，但譚博的父母並沒有太顧忌，而是一直支持著他的愛好。

董鐵錘他腼腆笑說，自己的父親喜歡籃球，本想培養他打籃球。(取材自中新網)
董鐵錘他腼腆笑說，自己的父親喜歡籃球，本想培養他打籃球。(取材自中新網)

另一護旗手董鐵鎚也同樣獲得父母的支持，他腼腆笑說，自己的父親喜歡籃球，本想培養他打籃球。但董鐵鎚覺得籃球太大了，便選擇足球，一直堅持到了現在。

對於三個護旗手拚進世界盃，網友多給予鼓勵：「孩子啊，有夢想是件好事」「中國企業贊助太多廣告，國足打不進世界杯，足協暖心把裁判和護旗手都安排上。」但仍有網友不忘酸酸男足：「真的是這屆世界杯除了中國男足沒去，其他都去了。」

世界盃 足球 北京

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