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205公分德州女好難買鞋 「大腳尺寸」成世界紀錄保持人

聯合新聞網／即時報導
譚雅擁有女性最大的腳尺寸，讓她成為世界紀錄保持人。（取材自Instagram／＠tlherbert）
譚雅擁有女性最大的腳尺寸，讓她成為世界紀錄保持人。（取材自Instagram／＠tlherbert）

來自美國德州的譚雅擁有女性最大的腳尺寸，讓她成為世界紀錄保持人，有時候女鞋沒有尺寸，必須找男鞋才有自己的尺碼，有時面臨男鞋也找不到尺碼，需要特別訂做。

根據「Metro」報導，譚雅的右腳約13英寸(33公分)，左腳則是12英寸半(31.75公分)，在亞洲可能沒有她的尺碼，而在英國則是17。

39歲的譚雅身高也異於常人，她有205公分高，只比地球上最高的女性矮了3英吋(約7.62公分)。她表示，大腳最困難的部分就是要找到合腳的鞋子，她自己是靠加長女鞋讓鞋子可以合腳，或是有時在男鞋區會找到合適的鞋子，但通常都要看牌子。

譚雅說，高中時發現自己的腳打破紀錄，跟同齡的同學相比，自己的腳真的大很多。但她從來沒有因為身高被霸凌過，她在學校的朋友都很喜歡她，也知道自己會長這麼高是來自基因，因為爸爸193公分，媽媽196公分，自己在成長過程中都被迫穿男鞋，才會有鞋子可以穿，直到自己在社群媒體上找到其他有相同問題的女性。

後來譚雅開始找到製作自己女鞋的方法，讓鞋子變得更長更寬之後，才得以順利穿女鞋。因為在TikTok分享自己的大腳生活，譚雅獲得大量追蹤粉絲，也受到許多人鼓勵。先前她報名世界紀錄，今年4月經過測量後，10月確認譚雅的腳確實大過先前的紀錄保持人。

譚雅打算向製鞋廠商呼籲用更實惠的價格，提供更大的尺碼給需要的大腳女性，希望可以藉此成為製鞋業的火花，替有類似問題的女性爭取福利。

社群媒體 德州

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