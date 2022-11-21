我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

學院主席獎／凱特布蘭琪完勝全場 「夢露」兩片布辣翻

記者孫曼／即時報導
學院主席獎Governors Awards頒獎典禮日前於洛杉磯舉辦，知名女星皆盛裝出席。（圖：路易威登提供）
學院主席獎Governors Awards頒獎典禮日前於洛杉磯舉辦，知名女星皆盛裝出席。（圖：路易威登提供）

由奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）所舉辦的學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮晚宴，日前在洛杉磯舉辦。今年出席眾星雲集，雖然是正式晚宴的形式沒有星光大道，禮服珠寶穿搭也相當精彩。

演技派女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新高級珠寶系列代言人，她以一席Alexander McQueen結合黑色西裝和白金色花卉刺繡禮服演繹獨特的中性魅力，配戴路易威登高級珠寶系列白金鑲嵌白鑽與黃寶石石榴石戒指、白金鑲嵌白鑽與紅寶石戒指和耳環，大膽搶眼又完全符合身分場合，蔚為話題。

Cate Blanchett配戴路易威登高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威...
Cate Blanchett配戴路易威登高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

Cate Blanchett配戴路易威登高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威...
Cate Blanchett配戴路易威登高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

女星珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）以一襲路易威登訂製白色曳尾長洋裝配戴高級珠寶系列鑽石戒指亮相，乾淨利落的髮型襯托出女裝藝術總監Nicolas Ghesquière擅長的未來感設計，摩登有型。

珍妮佛康納莉身著路易威登訂製白色曳尾長洋裝配戴高級珠寶系列鑽石戒指出席學院主席獎...
珍妮佛康納莉身著路易威登訂製白色曳尾長洋裝配戴高級珠寶系列鑽石戒指出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

同樣選擇穿著路易威登的還有007女郎、近期因為傳神演繹一代女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）而聲名大噪的古巴女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），她上半身兩片菱形的黑色絲絨鏤空拼接白色刺繡洋裝，配上高級珠寶系列鑽石耳環、項鍊與手鍊，火辣性感又優雅。

知名女演員Ana de Armas身著路易威登訂製黑色絲絨鏤空拼接白色刺繡洋裝配...
知名女演員Ana de Armas身著路易威登訂製黑色絲絨鏤空拼接白色刺繡洋裝配戴高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

DIOR長期品牌大使珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），以一席2023春夏的黑色網紗刺繡長洋裝亮相，展現健美的膚色與氣質。

珍妮佛羅倫斯穿Dior 2023春夏的黑色網紗刺繡長洋裝出席學院主席獎晚宴。（圖...
珍妮佛羅倫斯穿Dior 2023春夏的黑色網紗刺繡長洋裝出席學院主席獎晚宴。（圖：Dior提供）

演技派女星蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）則選擇穿上鮮紅色的秋冬高級訂製禮服，雪紡紗上綴滿各式植物圖騰刺繡，十分優雅。

演技派女星蜜雪兒威廉斯穿Dior鮮紅色秋冬高級訂製禮服出席學院主席獎晚宴。（圖：...
演技派女星蜜雪兒威廉斯穿Dior鮮紅色秋冬高級訂製禮服出席學院主席獎晚宴。（圖：Dior提供）

出身演藝世家的美國氣質女星柔依卡山（Zoe Kazan）則以一套充滿知性氣息的Dior黑色絲絨高級訂製服亮相，胸前裝飾立體的白色刺繡圖騰，展現彷彿洋娃娃般的典雅。

美國氣質女星柔依卡山穿Dior黑色絲絨高級訂製服出席學院主席獎晚宴。（圖：Dio...
美國氣質女星柔依卡山穿Dior黑色絲絨高級訂製服出席學院主席獎晚宴。（圖：Dior提供）

古巴 凱特 威廉

上一則

11月21日星座運勢 巨蟹諸事順利 處女財運突出

下一則

更像MacBook？蘋果iPad新專利曝 巧控鍵盤加這個尬筆電

延伸閱讀

湯姆克魯斯私下超討厭？英女星不堪其擾請他「快滾」

湯姆克魯斯私下超討厭？英女星不堪其擾請他「快滾」
金馬獎紅毯／賈靜雯超火辣 桂綸鎂第1美

金馬獎紅毯／賈靜雯超火辣 桂綸鎂第1美
春興珠寶旗艦店新張暨40周年慶　新一代掌舵再登攀峰

春興珠寶旗艦店新張暨40周年慶　新一代掌舵再登攀峰
專盯曼哈頓珠寶展 垃圾車運贓物 盜取50萬珍稀古董首飾

專盯曼哈頓珠寶展 垃圾車運贓物 盜取50萬珍稀古董首飾

熱門新聞

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07

他驚見上百鴨子邪教儀式困前車「死亡螺旋」漸包圍吞噬

2022-11-13 22:28

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷