學院主席獎／凱特布蘭琪完勝全場 「夢露」兩片布辣翻

學院主席獎Governors Awards頒獎典禮日前於洛杉磯舉辦，知名女星皆盛裝出席。（圖：路易威登提供）

由奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）所舉辦的學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮晚宴，日前在洛杉磯舉辦。今年出席眾星雲集，雖然是正式晚宴的形式沒有星光大道，禮服珠寶穿搭也相當精彩。

演技派女星凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新高級珠寶系列代言人，她以一席Alexander McQueen結合黑色西裝和白金色花卉刺繡禮服演繹獨特的中性魅力，配戴路易威登高級珠寶系列白金鑲嵌白鑽與黃寶石石榴石戒指、白金鑲嵌白鑽與紅寶石戒指和耳環，大膽搶眼又完全符合身分場合，蔚為話題。

Cate Blanchett配戴路易威登高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

Cate Blanchett配戴路易威登高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

女星珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）以一襲路易威登訂製白色曳尾長洋裝配戴高級珠寶系列鑽石戒指亮相，乾淨利落的髮型襯托出女裝藝術總監Nicolas Ghesquière擅長的未來感設計，摩登有型。

珍妮佛康納莉身著路易威登訂製白色曳尾長洋裝配戴高級珠寶系列鑽石戒指出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

同樣選擇穿著路易威登的還有007女郎、近期因為傳神演繹一代女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）而聲名大噪的古巴 女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），她上半身兩片菱形的黑色絲絨鏤空拼接白色刺繡洋裝，配上高級珠寶系列鑽石耳環、項鍊與手鍊，火辣性感又優雅。

知名女演員Ana de Armas身著路易威登訂製黑色絲絨鏤空拼接白色刺繡洋裝配戴高級珠寶出席學院主席獎晚宴。（圖：路易威登提供）

DIOR長期品牌大使珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），以一席2023春夏的黑色網紗刺繡長洋裝亮相，展現健美的膚色與氣質。

珍妮佛羅倫斯穿Dior 2023春夏的黑色網紗刺繡長洋裝出席學院主席獎晚宴。（圖：Dior提供）

演技派女星蜜雪兒威廉 斯（Michelle Williams）則選擇穿上鮮紅色的秋冬高級訂製禮服，雪紡紗上綴滿各式植物圖騰刺繡，十分優雅。

演技派女星蜜雪兒威廉斯穿Dior鮮紅色秋冬高級訂製禮服出席學院主席獎晚宴。（圖：Dior提供）

出身演藝世家的美國氣質女星柔依卡山（Zoe Kazan）則以一套充滿知性氣息的Dior黑色絲絨高級訂製服亮相，胸前裝飾立體的白色刺繡圖騰，展現彷彿洋娃娃般的典雅。