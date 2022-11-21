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海邊散步驚見「漂流木長出人嘴」 專家：碰到恐癱瘓

聯合新聞網／即時報導
一名女子在河岸邊遛狗時，發現岸邊有一塊浮木，好奇過去看竟然發現這根浮木竟長出人類的嘴巴，嚇得她拍下照片上傳到社群網站上。 (取材自推特)
一名女子在河岸邊遛狗時，發現岸邊有一塊浮木，好奇過去看竟然發現這根浮木竟長出人類的嘴巴，嚇得她拍下照片上傳到社群網站上。 (取材自推特)

海灘上的漂流木可能有時候不是真的漂流木。一名女子在河岸邊遛狗時，發現岸邊有一塊浮木，好奇過去看竟然發現這根浮木竟長出人類的嘴巴，嚇得她拍下照片上傳到社群網站上，引發網友議論紛紛，好奇這是什麼生物。

綜合媒體報導，澳洲一名女子泰勒(Karen Taylor)日前在雪梨的帕拉瑪塔河(Parramatta River)河岸附近帶愛犬散步，在岸邊看到一根圓型漂流木，好奇走過去看後發現這根漂流木竟然長出像是人類的嘴巴，近看發現還有鰓讓她相當驚訝，泰勒立刻拿起手機拍下這根長嘴漂流木，並將照片上傳到社群網站上，希望有網友可以幫她解答這是什麼生物。

照片在網路上引起熱議，從泰勒拍攝的照片可以明顯看到這根長嘴的漂流木生物已經死亡，身體蜷縮在一起，模樣相當詭異，不少網友猜測這應該是會放電的海洋生物「棺材鰩(Coffin ray)」。

澳洲海洋保護協會生物學家圭達(Leonardo Guida)也針對泰勒拍攝的奇異生物照片做了研究，表示這的確是俗稱棺材鰩的「單鰭澳洲睡電鰩」沒錯，棺材鰩是一種被激怒時會放電的魚類，牠們廣泛分布於澳洲新南威爾斯州，當地很多潛水愛好者或是潛水夫很常看到牠們，也因為棺材鰩會放電的關係，通常見到牠們都跑得遠遠的。

澳洲博物館(Australian Museum)相關人員過去曾經表示，棺材魟是所有潛水員都知道不能觸碰的物種，牠遇到危險或補獵物時，胸鰭上的器官會發出強力電擊攻擊，輕鬆麻痺敵人，「因為牠會讓人癱瘓失去知覺，超級危險」。

澳洲 社群網站 奇異

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