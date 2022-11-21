我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

長江口2號古船整體打撈出水 增進清代晚期古船研究

記者賴錦宏／即時報導
「長江口二號」古船模擬圖。（取材自澎湃新聞）
「長江口二號」古船模擬圖。（取材自澎湃新聞）

中國國家文物局21日發布消息稱，當天凌晨0時40分，長江口橫沙水域見證了中國水下考古新的歷史性突破，22根巨型弧形梁組成的長48米、寬19米、高9米、重約8800噸的沈箱裝載着古船，經過近4個多小時水下持續提升後，在打撈工程船「奮力輪」中部月池緩緩露出水面。這艘清代同治年間的古船時隔150多年重新出現在世人眼前。

香港文匯網，古船發現於2015年，是目前中國乃至世界上發現的體量最大、保存最為完整、船載文物豐富的古代木質沈船之一，填補中國清代晚期大型木帆船研究空白。

2015年，上海市文物局組織國家文物局考古研究中心、上海市文物保護研究中心等單位在長江口崇明橫沙水域開展水下考古重點調查時，通過聲納掃測等技術發現了一艘木質古船，考古編號為「長江口二號」。

中國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船──長江口二號古船21日在長江口水域成功...
中國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船──長江口二號古船21日在長江口水域成功實施整體打撈，工作人員綁扎固定古船船體。（新華社）

經過7年的水下考古調查勘探，探明了長江口二號古船的基本情況。長江口二號古船為木質帆船，確認年代為清代同治時期（公元1862-1875年），所在水域水深8-10米，船體埋藏於5.5米深淤泥中，殘長約38.1米、寬約9.9米，已探明有31個艙室。古船上部的船艏、纜樁、主桅杆、左右舷等結構完整，從目前的勘測情況看，推測為清代上海廣為使用的沙船的可能性最大。

中國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船──長江口二號古船21日在長江口水域成功...
中國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船──長江口二號古船21日在長江口水域成功實施整體打撈，長江口二號古船船體已局部露出水面。（新華社）

中國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船──長江口二號古船21日在長江口水域成功...
中國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船──長江口二號古船21日在長江口水域成功實施整體打撈，長江口二號古船船體已局部露出水面。（新華社）

通過選取4個艙室進行的小範圍清理，艙內均發現有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物，已經出水完整或可修復的文物種類多、數量大。另外，在船體及周圍還出水了紫砂器、越南產水煙罐、木質水桶殘件、桅杆、大型船材、鐵錨、棕纜繩、滑輪以及建築材料等大量文物。特別是出水的綠釉杯底書有「同治年製」款，為古船的斷代提供了重要的依據。2021年和2022年，上海市文物局兩次組織水下考古專業機構對長江口二號古船及周圍進行了水下調查，清理出了前幾次調查未發現的元代瓷器和高60厘米完整的豆青釉青花大瓶等大型整器，以及一批產自江蘇宜興窯陶瓷器。

古船上發現的清同治景德鎮窯粉彩翠竹紋墨彩詩文杯。（取材自澎湃新聞）
古船上發現的清同治景德鎮窯粉彩翠竹紋墨彩詩文杯。（取材自澎湃新聞）

經過77天的海上施工奮戰，古船成功整體打撈出水。這些首次應用於考古與文物保護領域的技術，充分體現了文物保護與科技創新融合發展，為水下考古整體打撈模式提供了新方法、開闢了新思路、增加了新案例，為世界水下考古提供了中國理念、中國經驗。

大陸國家文物局表示，可以說，長江口二號古船是中國水下考古又一里程碑式的重大發現，是目前國內乃至世界上發現的體量最大、保存最為完整、船載文物豐富的古代木質沉船之一，填補了清代晚期大型木帆船研究空白，是彌足珍貴的文化遺產。同時，長江口二號也是水下考古工作者在中國水下文物普查期間首次主動發現並進行考古調查的古船，船體的完整性和豐富的船載文物，對中國乃至世界的造船史、航運史、陶瓷史、經濟史等研究具有十分重要的意義。

越南 香港

上一則

上OnlyFans更賺 22歲女放棄科研工作改跳鋼管舞

下一則

海邊散步驚見「漂流木長出人嘴」 專家：碰到恐癱瘓

延伸閱讀

香港財爺：港重保育 古物古蹟不匱乏 歷史建築1500項

香港財爺：港重保育 古物古蹟不匱乏 歷史建築1500項
故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了

故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了
陳茂波稱港府重視保育 古物古蹟文物絕不匱乏

陳茂波稱港府重視保育 古物古蹟文物絕不匱乏
台故宮359件瓷器破損 蘇貞昌：台重視文物遠勝他國

台故宮359件瓷器破損 蘇貞昌：台重視文物遠勝他國

熱門新聞

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07

他驚見上百鴨子邪教儀式困前車「死亡螺旋」漸包圍吞噬

2022-11-13 22:28

超人氣

更多 >
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿