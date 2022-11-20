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牧場羊群「繞圈10多天」 監視器詭異畫面 網議猜2原因

聯合新聞網／即時報導
整個羊群繞著圈打轉長達10多天。（圖擷自@PDChina）
整個羊群繞著圈打轉長達10多天。（圖擷自@PDChina）

中國內蒙古一處牧場，近日出現一段詭異畫面，羊群著魔似的詭異繞著圈，查看監視器竟發現已經繞了10多天，謎團至今尚未解開，引起網友議論紛紛。

人民日報於推特上發布一段影片，位在內蒙古的牧場監視器拍下一大群羊著魔似的圍成圓圈，並且在原地不斷打轉，就這樣繞著前一隻羊走已長達10多天。從畫面中可以看到數十隻羊雖然沒有被外力控制，但卻完美的圍成一個圓，跟著前一隻的屁股緩緩前進，似乎看不出有任何想停下來的意思。

整個羊群繞著圈打轉長達10多天。（取材自推特）
整個羊群繞著圈打轉長達10多天。（取材自推特）

這段詭異畫面引起網友熱議，有網友稱羊的天性是互相跟隨，因此只要其中一隻羊決定要去某個地方，羊群中其他的羊就會跟上去，「即使這不是一個好主意」。也有留言指出這或許是一種表現出焦慮的症狀，導致羊群漫無目的的繞圈行走，「也許他們需要更大的空間吃草」。

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