愈挫未必愈勇 哲學家尼采箴言遭科學家驗證：未必然

比昂多利洛4歲時因家境過於貧困，遭父母遺棄，如今已19歲的他在領養家庭與周遭親友的陪伴與支持下似乎已走過創傷陰影。（美聯社）

德國哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）曾在著作「偶像的黃昏」（Götzen-Dämmerung）中寫道：「沒有毀掉我的挫折，必使我更強大。」（Was mich nicht umbringt, macht mich stärker）。本書自1889年問世以來，這句話就在德語和德語系以外的地區廣為流行。

儘管人生並不盡然如此，但這句格言的確點出科學界長久以來的辯論主題：人類心理的韌性（resilience）。

在歷經重大創傷如童年虐待、槍枝暴力或是傳染病大流行後，為什麼有些人可以復原，有些人卻長久爬不出創傷黑洞？是先天基因遺傳抑或後天成長環境影響，導致個體間心理韌性的差異？

儘管科學家對「心理韌性」有不同解釋，但普遍認同其為「處理龐大壓力的能力」。美國心理學會（APA）指出，心理韌性是「任何人都可以透過學習進而發展出來的行為、思想與行動」。研究顯示，遺傳基因與環境因素都會影響心理韌性的養成，但光只是基因或環境皆無法決定一個人的命運。

童年創傷影響大腦 成年後可能罹患身心疾病

美國研究機構在1990年代中期做出突破性研究，證實童年創傷經驗與成年後的身心問題有直接關聯。研究發現，兒童每經歷一次重大危機或壓力，成年後罹患身心理疾病的風險就會變得更高。之後科學家開始投注大量資源研究，想了解為什麼有些兒童對重大壓力特別敏感，特別容易罹患創傷。

加州 兒科醫師與研究員波伊斯（Thomas Boyce）在實驗測試中發現，五分之一的兒童在遭受壓力時會產生強烈生理反應：他們大腦中的「戰鬥或逃跑」反應區異常活躍，壓力賀爾蒙的分泌也特別旺盛。數據顯示，高敏感兒童若在高壓環境下成長，罹患身心疾病的機率更高。

不過波伊斯指出，若父母能提供適當的照顧與支持，高敏感兒童同樣能健康成長。

維吉尼亞 聯邦大學研究創傷性壓力與基因的阿瑪士達特（Ananda Amstadter）指出，研究發現一個人的心理韌性約一半由基因決定，一半由環境決定。她強調影響心理韌性的基因有許多組基因交互作用，並沒有單一的「心理韌性基因」存在。

在另一項研究中，杜克大學研究員墨菲特（Terrie Moffitt）與卡斯比（Avshalom Caspi）則證實，受虐或被忽視兒童患憂鬱症或做出反社會行為，與幫助調節情緒的基因發生變異有關。專家表示，大腦內調節焦慮與恐懼情緒的區域可能因創傷而嚴重影響發展。

心理治療與精神分析能幫助部分經歷嚴重創傷的人康復，而家人的關懷、朋友的支持與在學校的正向經驗也都能幫助抵銷創傷帶來的負面影響。

家人、朋友與社會關懷 幫助面對童年創傷

今年19歲的比昂多利洛（Steeve Biondolillo）就有從創傷中復元的經歷。出生於海地的他四歲時因家裡過於貧窮遭父母送至孤兒院，他至今都還記得當時被遺棄的恐懼。七歲時，一對美國夫婦拜訪孤兒院並計畫領養他與另一位小男孩，但隨即發生了超過10萬人喪生的2010年海地大地震，嚴重摧毀海地首都與眾多城市，也讓比昂多利洛心中留下災難陰影。

所幸領養程序順利進行，比昂多利洛後隨新家庭移居愛達荷州 ，但仍為過去在海地的創傷陰影所壟罩。領養父母為他與弟弟報名了當地的兒童俱樂部，放學後，他們便到俱樂部與其他的小孩一起玩耍。比昂多利洛表示，俱樂部的輔導人員給予他許多支持，讓他有機會訴說自己與眾不同的生命歷程，也給予他愛與歸屬的感覺。

如今比昂多利洛已一個從飽受驚嚇的孩子，長成一位心懷壯志又有自信的年輕人，他目前在愛達荷州西北拿薩勒大學就讀社工系二年級。比昂多利洛表示，未來想將一路所得回饋他人，為需要的人提供幫助。