我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

是否解禁川普帳號？馬斯克發推特投票讓網友決定

還能吃？巧克力起霜變「鳥蛋」 竟然是自然現象

聯合新聞網／即時報導
網友驚呼巧克力怎麼變成「鳥蛋」。（取材自Dcard）
網友驚呼巧克力怎麼變成「鳥蛋」。（取材自Dcard）

巧克力放置一段時間後，表面上會出現一層「白霜」，令網友懷疑「巧克力到底怎了？」不過據網友指出，其實這是巧克力的自然現象，稱為「起霜」，可以食用，建議存放巧克力的溫度落在13°C~18°C之間，濕度小於55%最佳。

網友在Dcard上發文表示，為什麼我的巧克力球看起來像「鳥蛋」，並強調「只想知道這樣還能吃嗎？」也有人在臉書社團「爆怨公社」上發文，還沒開封的杏仁巧克力球，竟然變白了，更直呼「我的巧克力在抗議嗎？」有網友提醒，這是「巧克力起霜」，主要是保存溫度不對，或是潮濕造成可可脂在表面。

據Lifestyle文章指出，巧克力久放後會出現一些白霜，並非霉菌，而是巧克力自然形成的現象，此現像稱之為「起霜」（Blooming），可分類別為「脂霜」或「油霜」（Fat bloom）及「糖霜」（Sugar bloom），儘管會影響巧克力的口感與外觀，但仍可食用。

許多網友紛紛表示，「你要不要拿日光燈孵一下」、「我家的鳥逃家了，妳有甚麼頭緒」、「謝謝，終於找到我家鳥下的那一窩啦」、「巧克力最好的存放溫度落在13°C~18°C之間，濕度小於55%」、「可可脂析出，存放溫度過高」。

脂霜、油霜&糖霜：

1.脂霜、油霜：巧克力會起脂霜是因為巧克力內的可可脂或其它油脂浮於巧克力表面，形成白色斑點，保存溫度不當會加快脂霜的產生。

2.糖霜：糖霜的形成是因為巧克力增暴露於潮濕的環境中，讓裡頭的糖融化，當水分蒸發後，糖分重新結晶，表面形成白色的顆粒。

臉書

上一則

見三角錐翻倒 棕熊手嘴並用「扶起擺好」 比人有公德心

延伸閱讀

打破金氏紀錄…世界最大薑餅村重返曼哈頓

打破金氏紀錄…世界最大薑餅村重返曼哈頓
168總裁董智斌獲傑出商業成就奬 密西根州Oakland County委員會頒贈

168總裁董智斌獲傑出商業成就奬 密西根州Oakland County委員會頒贈
海的呼喚

海的呼喚
泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了

泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了

熱門新聞

深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07
想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯身旁看球而暴紅，身分隨即被起底。（取材自Instagram）

NBA／坐第一排同詹皇看球賽 長腿正妹「超狂資歷」曝光

2022-11-12 00:40
推特和Meta本月進行大規模裁員，影響過超過一萬矽谷打工人的生計。(美聯社)

快看世界／科技公司大裁員 被裁或可靠這條法律維權

2022-11-11 16:05
星座專家公布12星座最依賴人排行榜。示意圖。（取材自ingimage）

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

2022-11-10 02:56

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？