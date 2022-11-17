泛舟聽到奇怪呼吸聲 下秒驚見「巨掌浮出」想爬上船

一對母女在河上划獨木舟，聽到水上傳來一陣奇怪的聲音，結果沒想到竟看到一隻巨大的「哥吉拉龜」朝她們過來，巨大的腳掌跟尖銳爪子直接卡進獨木舟裡面。 (取材自臉書「Shala Holm」)

一對母女在河上划獨木舟，聽到水上傳來一陣奇怪的聲音，結果沒想到竟看到一隻巨大的「哥吉拉龜」朝她們過來，巨大的腳掌跟尖銳爪子直接卡進獨木舟裡面。 (圖/取自臉書「Shala Holm」)

泛舟也可以遇到哥吉拉？一對母女在河上划獨木舟，聽到水上傳來一陣奇怪的聲音，結果沒想到竟看到一隻巨大的「哥吉拉龜」朝她們過來，巨大的腳掌跟尖銳爪子直接卡進獨木舟裡面，嚇得兩人當場崩潰。

綜合外媒報導，美國明尼蘇達州 一名女子霍姆(Shala Holm)與女兒艾芙莉(Avery)日前到密西西比河上划獨木舟，正當她們悠閒划船時，聽力很好的艾芙莉突然聽到一陣不尋常的聲音，立刻跟媽媽示警「我聽到奇怪的呼吸聲，安靜一些」，下一秒就看到巨大「哥吉拉」浮出水面，巨爪整個卡在獨木舟上，嚇壞霍姆與艾芙莉。

霍姆事後接受媒體採訪表示，那時候她們正在釣魚 ，突然衝出的哥吉拉其實是一隻體型巨大的擬鱷龜(Common snapping turtle)，這隻擬鱷龜身長大概有75公分，有著巨大的腳掌跟尖銳爪子。霍姆說，當擬鱷龜靠近船邊的時候她們才驚覺這隻生物有多巨大，而且看來牠是被船上的鮮魚吸引，想要過來吃魚還試圖爬上獨木舟，爪子都插進獨木舟跟裝魚的籠子裡面了。