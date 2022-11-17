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世足賽／阿根廷、烏拉圭帶肉赴卡達 烤asado解鄉愁

記者劉肇育／即時報導
圖為阿根廷國家隊所搭乘的彩繪機。（美聯社）
圖為阿根廷國家隊所搭乘的彩繪機。（美聯社）

卡達世足賽將在下周正式開踢，而參賽32支球隊也陸續飛抵卡達進行最後調整，而為了讓球員在異鄉能繼續品嘗到家鄉味，阿根廷與烏拉圭足協這次也各自攜帶了900公斤的肉品前往卡達，希望將南美洲獨特的烤肉料理「asado」也帶入到卡達。

身為世界最大的肉類消費國之一，阿根廷與烏拉圭這次卡達世足賽有備而來，其中烏拉圭就與該國國家肉類研究組織達成協議，將提供國家隊這次前往卡達的食用肉品。

烏拉圭足協主席阿隆索（Ignacio Alonso）就說：「我們希望國家隊能得到最好的營養，足協是我們國家的歷史代表之一，而另一個代表就是烏拉圭的肉，那是世界上最棒的肉。」

據了解，烏拉圭與阿根廷這次帶往卡達的肉品，主要是用來製作南美獨特的「asado」料理，這是一種將不同肉類與香腸一同放在烤架上烹製的料理，另外烏拉圭團隊還準備了馬黛茶，國家肉類研究組織主席費伯（Conrado Ferber）就說：「馬黛茶、asado和足球在烏拉圭是融為一體的，是我們文化的一部分，我們想推廣這些產品，而世足賽就是最佳的機會。」

而阿根廷總教練總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）也說：「我最喜歡的食物就是asado，它還能創造一種團結和集體化學反應的氛圍，這是我們文化的一部分，也是阿根廷的特色。在一起享用的這段時間裡，我們可以輕鬆的交談、歡笑和建立感情。」

至於同樣來自南美洲的巴西，儘管這次並沒有帶著肉類前往卡達，但仍帶了巴西咖啡、調味料及30公斤的木薯粉前來烹煮巴西獨特菜餚「farofa」，希望幫球員一解鄉愁，拿下自2002年以來的首座冠軍。

巴西 足球 咖啡

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