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小池塘20年沒乾過還常噴大漩渦 他撈到40kg魚王比人高

聯合新聞網／即時報導
一名男子發現自家農場的池塘中常常出現奇怪的漩渦，讓他相當好奇裡面到底發生什麼事情，便好奇的把漁網丟進去池塘試試看，結果竟然撈出一條重達40公斤的超巨魚，總共撈出350公斤的魚群，讓他相當震驚。(取材自微博)
一名男子發現自家農場的池塘中常常出現奇怪的漩渦，讓他相當好奇裡面到底發生什麼事情，便好奇的把漁網丟進去池塘試試看，結果竟然撈出一條重達40公斤的超巨魚，總共撈出350公斤的魚群，讓他相當震驚。(取材自微博)

天有異象？一名男子發現自家農場的池塘中常常出現奇怪的漩渦，讓他相當好奇裡面到底發生什麼事情，便好奇的把漁網丟進去池塘試試看，結果竟然撈出一條重達40公斤的超巨魚，總共撈出350公斤的魚群，讓他相當震驚。

綜合媒體報導，中國湖北省武漢市嗣孟村一名29歲熊姓男子回到家鄉繼承父親經營30多年的農場，最近他發現池塘有些怪異，經常出現奇怪的漩渦，讓他相當好奇發生什麼事情，這座池塘從熊男小時候就存在，至少有20多年歷史，從來沒有乾涸過。

因為池塘沒有人管理，再加上熊男很好奇到底是怎麼回事，所以就決定撒網到池子裡，確認裡面是不是有東西。熊姓男子表示，這池塘平常只會看到附近鴨農會趕鴨子過來玩，他也沒有去注意過這池塘是幹嘛的，應該是沒人投放過魚苗，但因為最近天氣有點乾燥，池塘水位下降，所以他想趁機看看池塘裏面有啥。

熊男找來鄰居一起把大魚網撒進池內，丟下去沒多久馬上就有動靜，捕到30多條重達350公斤的魚，其中令人最震驚的是一隻「大頭鰱魚王」，單體就重達40公斤，龐大的身軀震驚了村中所有人。熊男說，這隻大頭鰱身高快跟成年男子一樣高，特別大隻，撈上來都吃了一驚。

超巨大大頭鰱的影片在網路上掀起熱議，影片超過萬名網友觀看，網友留言表示「這應該是池塘鯉魚王」、「你家池塘這麼久了，養出一隻神仙魚來了」、「意外的得到一堆收穫欸」、「小池塘中能撈出這麼大的魚很不可思議。」

武漢

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