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「人臉狗」詭異盯鏡頭 無P照瘋傳萬人傻眼：根本金剛狼

聯合新聞網／ 即時報導
有民眾拍到駕訓班養的一隻狗長出人臉，詭異的模樣意外撞臉知名好萊塢電影「金剛狼」主角，狗狗搞笑又奇特的臉讓不少網友直呼「人面狗再世」。 (取材自YouTube)
有民眾拍到駕訓班養的一隻狗長出人臉，詭異的模樣意外撞臉知名好萊塢電影「金剛狼」主角，狗狗搞笑又奇特的臉讓不少網友直呼「人面狗再世」。 (取材自YouTube)

這真不是PS？最近一部短片在網路上瘋傳，有民眾拍到駕訓班養的一隻狗長出人臉，詭異的模樣意外撞臉知名好萊塢電影「金剛狼」主角，狗狗搞笑又奇特的臉讓不少網友直呼「人面狗再世」。

綜合媒體報導，中國廣西梧州市一間駕訓班養了一隻米克斯狗狗，拴著狗鍊待在室外看門，這隻米克斯狗狗最大的特色就是一雙短腿、蓬鬆的黃白色毛以及神似人類的臉。一名唐姓女子在駕訓班看到這隻狗大為訝異，立刻拿手機錄影拍照上傳到微博，直呼「見到人面狗了」。

這隻米克斯狗狗最大的特色就是一雙短腿、蓬鬆的黃白色毛以及神似人類的臉。 (取材自...
這隻米克斯狗狗最大的特色就是一雙短腿、蓬鬆的黃白色毛以及神似人類的臉。 (取材自YouTube)

影片跟照片在網路上掀起熱議，網友留言表示「牠的臉也長的太搞笑了吧」、「長相有點潦草」、「你確定這是可愛？這是詭異的人臉狗吧」、「看久了其實覺得醜到蠻可愛的」，還有網友說這隻狗狗跟電影金剛狼的主角演員休傑克曼(Hugh Jackman)意外長的很像，可以說是100%神撞臉。

其實這並不是第一次有「人面狗」在網路上暴紅，過去本報曾經報導「她養詭異「人面狗」神似中年男子 撞臉好萊塢男星網全嚇傻：眼睛跟嘴太像」一文，美國一名女子德斯賈丁斯(Chantal Desjardins)養了一隻混到西施犬與貴賓犬的狗狗名叫「約吉(Yogi)」，約吉長得跟一般的狗相當不同，因為牠長著一張神似人類的臉，還意外撞臉好萊塢明星西恩艾斯汀(Sean Astin)。

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