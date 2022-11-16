歷經波折順利升空「阿提米絲1號」飛船為重返月球鋪路

經過數月等待，具有歷史意義的「阿提米絲一號」任務順利於16日展開，這艘無人駕駛的宇宙飛船將繞月飛行，並為美國NASA半個世紀以來首次將太空人送回月球表面敲開大門。(路透)

經過數月等待，具有歷史意義的「阿提米絲一號」（Artemis I）任務順利於16日展開，這艘無人駕駛的宇宙飛船將繞月飛行，並為美國NASA 半個世紀以來首次將太空人 送回月球表面敲開大門。

CNN報導，這座322英尺（約98公尺）高的太空發射系統（SLS）火箭於美東時間16日凌晨1點47分從佛羅里達州的發射平台順利升空。對美國NASA來說這項任務開創月球探索的新時代，旨在解開極地隕石坑中的奧秘和測試「火星 之旅」的技術等。

此次發射火箭的頂部裝載著一個滴狀的太空艙，當高度到達太空後會脫離，其設計目的是載人，但這次測試任務的「乘客」是無生命的，僅包括收集重要數據以協助未來真人任務的人體模型。

美國NASA表示太空艙將行駛約130萬英里（約200萬公里），其路徑將比任何其他為人類飛行而設計的飛行器更遠、環繞月球大約需要25天半，最終預計在12月11日墜落於聖地牙哥海岸附近的太平洋中，屆時回收小組將待命將其拖至安全地帶。

整個任務期間，NASA工程師將密切關太空艙性能，未來會將此次任務獲得的資訊和數據投入定於2024年進行的載人月球軌道任務。

隨著美國NASA致力於在月球上建立永久前哨站，此次任務只是未來一系列難度越來越高的「阿提米絲系列任務」中的第一個，以「阿提米絲二號」（Artemis II）為例，該任務將遵循一號任務的路徑搭載太空人，三號任務則計劃在本世紀後期首次將一名女性和一名有色人種送上月球表面。