我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

歷經波折順利升空「阿提米絲1號」飛船為重返月球鋪路

編譯張君堯／即時報導
經過數月等待，具有歷史意義的「阿提米絲一號」任務順利於16日展開，這艘無人駕駛的宇宙飛船將繞月飛行，並為美國NASA半個世紀以來首次將太空人送回月球表面敲開大門。(路透)
經過數月等待，具有歷史意義的「阿提米絲一號」任務順利於16日展開，這艘無人駕駛的宇宙飛船將繞月飛行，並為美國NASA半個世紀以來首次將太空人送回月球表面敲開大門。(路透)

經過數月等待，具有歷史意義的「阿提米絲一號」（Artemis I）任務順利於16日展開，這艘無人駕駛的宇宙飛船將繞月飛行，並為美國NASA半個世紀以來首次將太空人送回月球表面敲開大門。

CNN報導，這座322英尺（約98公尺）高的太空發射系統（SLS）火箭於美東時間16日凌晨1點47分從佛羅里達州的發射平台順利升空。對美國NASA來說這項任務開創月球探索的新時代，旨在解開極地隕石坑中的奧秘和測試「火星之旅」的技術等。

此次發射火箭的頂部裝載著一個滴狀的太空艙，當高度到達太空後會脫離，其設計目的是載人，但這次測試任務的「乘客」是無生命的，僅包括收集重要數據以協助未來真人任務的人體模型。

美國NASA表示太空艙將行駛約130萬英里（約200萬公里），其路徑將比任何其他為人類飛行而設計的飛行器更遠、環繞月球大約需要25天半，最終預計在12月11日墜落於聖地牙哥海岸附近的太平洋中，屆時回收小組將待命將其拖至安全地帶。

整個任務期間，NASA工程師將密切關太空艙性能，未來會將此次任務獲得的資訊和數據投入定於2024年進行的載人月球軌道任務。

隨著美國NASA致力於在月球上建立永久前哨站，此次任務只是未來一系列難度越來越高的「阿提米絲系列任務」中的第一個，以「阿提米絲二號」（Artemis II）為例，該任務將遵循一號任務的路徑搭載太空人，三號任務則計劃在本世紀後期首次將一名女性和一名有色人種送上月球表面。

太空人 NASA 火星

上一則

11月16日星座運勢 金牛頭腦敏銳 雙魚沉浸回憶

延伸閱讀

熱帶風暴妮可登陸佛州 打亂NASA火箭發射計畫

熱帶風暴妮可登陸佛州 打亂NASA火箭發射計畫
NASA衛星捕捉到「太陽微笑」 網友發揮創意畫成天線寶寶

NASA衛星捕捉到「太陽微笑」 網友發揮創意畫成天線寶寶
馬斯克送「星艦」上軌道 NASA：目標12月升空

馬斯克送「星艦」上軌道 NASA：目標12月升空
衛星拍到太陽在「微笑」 NASA發布照片引網友發揮創意

衛星拍到太陽在「微笑」 NASA發布照片引網友發揮創意

熱門新聞

星座專家公布12星座最依賴人排行榜。示意圖。（取材自ingimage）

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

2022-11-10 02:56
深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07
馬斯克9日以老闆身分寄給推特員工第一封信，要員工準備好「迎接苦日子」。（路透）

馬斯克給推特員工的第一封信：即日起禁止遠端工作

2022-11-10 11:49
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯身旁看球而暴紅，身分隨即被起底。（取材自Instagram）

NBA／坐第一排同詹皇看球賽 長腿正妹「超狂資歷」曝光

2022-11-12 00:40
推特和Meta本月進行大規模裁員，影響過超過一萬矽谷打工人的生計。(美聯社)

快看世界／科技公司大裁員 被裁或可靠這條法律維權

2022-11-11 16:05

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫