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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

糖果、紙巾分不清 不識韓文誤食鬧笑話 網讚：過夜好物

聯合新聞網／ 即時報導
原PO表示「太難了，真心不知道它是紙巾」。(取材自臉書)
原PO表示「太難了，真心不知道它是紙巾」。(取材自臉書)

有人拿糖果給你，千萬不要隨便往嘴裡送。有一名女網友表示自己鬧了一個笑話，說日前有位朋友送給她一袋「韓國糖果」，因為不識韓文，誤將紙巾當糖果給吃了，引發網友譏笑「糖果跟紙巾分不出來？」

日前一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，早上來了一位客人，拿了這款「韓國糖果」給她吃，她打開包裝紙放嘴裡一含，才驚覺它不是糖果，是紙巾！自己都覺得好笑，原來這款紙巾遇到水會立刻膨脹變成溼紙巾。原PO表示「太難了，真心不知道它是紙巾」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「超像白巧克力啊」、「我也有兩個，哈哈哈」、「我也有買，一大包很便宜，是洗臉巾」、「包裝上有寫輕柔擦臉紙巾欸」、「出遊玩過夜的好物，我都用這個」、「噗，這很好用欸，加點水變毛巾」、「像發泡錠那樣，泡水會鬆開，就是條溼紙巾」、「這個包裝的濕紙巾我有買，還蠻好用的」、「可能我也會被騙喔，感謝分享，這樣朋友整不到我了」。

也有網友分享自身類似經驗「我收到網購的這個贈品，還好我用翻譯，不然也當它是餅乾糖果」、「這種碰到水就會膨脹了，韓國有些餐廳也會用這個，第一次用的時候覺得很新奇」、「曾以為是草莓糖果，給了小朋友一人一顆，結果…」。

另外，有不少網友關心表示「朋友是不是整你？」、「客人好壞喔」、「你不怕被毒了」、「真的是心臟很大顆呢，隨便誰給東西都敢吃，如果是真的糖果？裡面用針管打進去一些毒品或著是其他的，妳後半生的生活要怎麼辦？」、「這樣作弄人一點都不好玩」，原PO解釋，因為這位是認識很久的客人，他時常給我一些零食，加上自己看不懂韓文，才會鬧出這樣一個笑話來。

毒品 臉書

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