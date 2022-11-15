NBA球星「魔獸」霍華德到台遊夜市 吃蚵仔煎被千人包圍

霍華德嘗試雞屁股等小吃，表情有趣。（影片截圖）

前NBA 超級球星霍華德（Dwight Howard）日前震撼宣布加盟T1桃園雲豹，火速搭機赴台，一舉一動都是焦點。台灣時間14日晚上，霍華德驚喜在Instargam開直播，現身桃園某夜市，不只品嘗蚵仔煎、雞屁股等小吃，還在用餐結束後到隔壁攤位體驗各式遊戲，並將現場民眾熱烈反應全拍入鏡，場面嗨翻。

霍華德14日晚間在IG開直播，只見他在桃園夜市的店家中大啖台灣小吃，更親切地在店家牆上留下簽名，接著他畫面一轉，整間店擠滿人潮。餐後霍華德也到附近攤位體驗打彈珠、射飛鏢、夾娃娃機等遊戲，更大方與粉絲合照，場面相當熱鬧。

不少網友也在聊天室留言：「拜託去刷一下夜市投籃機的紀錄」、「超親民啊，好想趕去」、「今天去逛街的人也太幸運」、「比選舉造勢還多人」，就連藝人柯震東也現身留了3把火圖案，留言還被霍華德設為置頂、甚至轉發到自己的限時動態。

「魔獸」霍華德在台灣桃園夜市直播，連藝人柯震東也轉發，並被霍華德進一步轉發到自己的限時動態。（影片截圖）

而消息傳到中國，也在微博 掀起討論，許多中國網友回應：「在台灣生活真的挺舒服」、「好喜歡台灣這種氛圍」、「人家為啥想去台灣，很明顯」、「同樣是賺錢誰不想自由得賺。」先前霍華德宣布到台灣打球時，就有說法認為他之所以不願意接受CBA球隊報價，可能是因為不想每天被核酸檢測 。