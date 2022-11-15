老虎寶寶首次看到落葉 秒變小貓咪跳進去當「球池」玩

小老虎第一次看到落葉，玩的超開心。（取材取自推特）

秋天就是落葉的季節，日本 一間動物園 將落葉集結成堆，讓未滿一歲的小老虎玩耍，出生以來第一次看到落葉的虎寶寶玩的非常嗨，動作和神情就像一隻天真的小貓咪。

日本山口縣的秋吉台自然動物公園日前發布一段影片，他們將成堆的落葉放在一個凹槽裡，讓11個月大的小老虎「四葉」玩耍。四葉今年12月才滿1歲，這是牠虎生的第一個秋天，也是第一次看到落葉，一開始牠警戒地用爪子扒並到處嗅聞，等到稍微熟悉後，就像泡浴缸一樣，整個身體直接浸在落葉堆上，並且不斷用頭手撥弄樹葉，似乎很享受那個氣味、觸感以及沙沙聲。

四葉的姊姊「六花」和「五樹」也喜歡在落葉堆裡追逐玩耍，兩隻老虎跑一跑之後就一起躺在落葉上打滾互相拍打嬉戲，畫面相當療癒。動物園還加碼成年老虎怎麼對待落葉，對這個東西司空見慣的大老虎不再玩落葉，而是直接趴在樹葉堆上大睡特睡。

這支影片在推特 已有超過80萬觀看次數、5萬多網友按讚，網友表示：「果真是大貓」、「我家貓咪也會這樣玩落葉」、「應該是很愛那個沙沙聲」、「貓科動物好奇心總是很旺盛」、「太可愛了，我可以一直看下去」。