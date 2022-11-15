老虎寶寶首次看到落葉 秒變小貓咪跳進去當「球池」玩
秋天就是落葉的季節，日本一間動物園將落葉集結成堆，讓未滿一歲的小老虎玩耍，出生以來第一次看到落葉的虎寶寶玩的非常嗨，動作和神情就像一隻天真的小貓咪。
日本山口縣的秋吉台自然動物公園日前發布一段影片，他們將成堆的落葉放在一個凹槽裡，讓11個月大的小老虎「四葉」玩耍。四葉今年12月才滿1歲，這是牠虎生的第一個秋天，也是第一次看到落葉，一開始牠警戒地用爪子扒並到處嗅聞，等到稍微熟悉後，就像泡浴缸一樣，整個身體直接浸在落葉堆上，並且不斷用頭手撥弄樹葉，似乎很享受那個氣味、觸感以及沙沙聲。
紅葉の季節ですね🍁🌰トラたちに落ち葉をいれたら思いのほかテンションあがってくれました🤭この子は初落ち葉体験なので恐る恐るです💦 pic.twitter.com/LSPpo5BfzR— 秋吉台サファリランド (@aki_safariland) November 10, 2022
四葉的姊姊「六花」和「五樹」也喜歡在落葉堆裡追逐玩耍，兩隻老虎跑一跑之後就一起躺在落葉上打滾互相拍打嬉戲，畫面相當療癒。動物園還加碼成年老虎怎麼對待落葉，對這個東西司空見慣的大老虎不再玩落葉，而是直接趴在樹葉堆上大睡特睡。
この間の動画をたくさんの方に見て頂けてまさかこんなに反応して下さるとは思っていなかったです、ありがとうございます🙇♀️✨— 秋吉台サファリランド (@aki_safariland) November 12, 2022
あの動画の続きですが、実はよく噛じる木をこっそりいれておりそのおかげか見つけたあとは遊んでくれてました🤫12月で1歳になるヨツバちゃん🐯 pic.twitter.com/HuiPK9HkmE
這支影片在推特已有超過80萬觀看次數、5萬多網友按讚，網友表示：「果真是大貓」、「我家貓咪也會這樣玩落葉」、「應該是很愛那個沙沙聲」、「貓科動物好奇心總是很旺盛」、「太可愛了，我可以一直看下去」。
上一則
獅子座流星雨周末極大 高速明亮多尾痕挑戰你的好眼力
下一則
FB留言