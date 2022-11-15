獅子座流星雨周末極大 高速明亮多尾痕挑戰你的好眼力

獅子座流星雨塔塔加。（圖：台北天文館提供）

曾在1999、2001年爆發的獅子座流星，將在11月18、19日達到極大，今年不會有數千顆的流星暴，但預報美東時間18日上午2時平均每小時有15顆，19日上午1時為250至300顆，仍值得期待。此外獅子座流星的特色是亮度高，常殘留尾痕，而且速度高達每秒71公里，相當於時速25萬公里，居所有流星雨之冠。對觀賞者來說，明亮卻一閃即逝的流星，不僅是眼力的大挑戰，也是極為特殊的觀星經驗。

獅子座流星雨出現於每年11月6日至11月30日，輻射點在上午10時後升起，建議可在午夜至破曉前這段期間觀賞。今年極大時月相已過下弦，月光對觀賞流星雨影響不大，只要避開月亮方向，流星雨仍精彩可期。

獅子座流星雨來自坦普爾-塔特爾彗星（55P/Tempel-Tuttle）遺留在軌道上的塵埃，當地球穿越它的軌道時，大量碎屑進入大氣層燃燒，便形成著名的獅子座流星雨。這顆彗星每隔33年繞行太陽一圈，接下來兩次回歸將在2031與2064年，不過天文學家預測要到2099年才有望再度出現每小時數千顆的流星暴。