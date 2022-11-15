「小青不許胡鬧 來姐姐這邊」警示牌倒吊青蛇 網疑假貨

警示牌寫著「注意毒蛇出沒」，警示牌上還倒吊著一條「活體青蛇」，遭網友質疑「好假的蛇喔！」。 （截圖自臉書社團／路上觀察學院）

日前一名網友在臉書 社團上貼出一張照片表示「看了那麼多注意牌子，終於看到本尊一次了」，照片中的警示牌寫著「注意毒蛇出沒」，警示牌上還倒吊著一條「活體青蛇」，遭網友質疑「好假的蛇喔」。

該照片一出，即吸引了逾3萬人按讚，許多網友紛紛留言表示「原來警告板是真的」、「第一次看到有生命的警告牌」、「太寫實了吧？」、「為什麼這張看板那麼有說服力」、「現在告示牌都這麼先進嗎？」、「能在野外空曠處看到蛇，其實真的非常不容易說」、「要爬上去也很累的」、「真實存在，最近虎頭山也出現不少小青在步道 上」、「桃園市觀光 局真的很實在」、「桃園觀光局承辦人表示：容易嗎 ？『告示牌』還得抓條活體來，做喝阻警世宣導啊」、「近期以來最棒的發文，簡單明瞭，不用找也不用通靈」。

但有網友突破盲點，質疑該照片中的「活體青蛇」是假的「假的塑膠玩具啦，搞得一堆人高潮」、「我猜那是塑膠假蛇」、「這只是塑膠蛇，青蛇跟青足絲都不是長這樣」、「假的，蛇不會自己倒掛，而且他的顏色很不自然」、「原來是玩具」、「塑膠味濃厚，擺拍的路觀不可取」。

另外，有網友建議「要不要叫桃園觀光局來學學壽山國家公園管理處，人家獼猴告示牌上還做了一隻很逼真的猴子模型，連毛髮都做的很蓬鬆耶」，也有網友歪樓，開玩笑地說「完蛋了！這隻蛇看起來好像受傷了！你先把他放進玻璃罐，然後加人蔘、當歸、枸杞、川芎跟500cc高粱，讓他恢復元氣」、「對呀！白蛇：小青，不許胡鬧，快來姐姐這邊」。