我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

「小青不許胡鬧 來姐姐這邊」警示牌倒吊青蛇 網疑假貨

聯合新聞網／ 即時報導
警示牌寫著「注意毒蛇出沒」，警示牌上還倒吊著一條「活體青蛇」，遭網友質疑「好假的蛇喔！」。 （截圖自臉書社團／路上觀察學院）
警示牌寫著「注意毒蛇出沒」，警示牌上還倒吊著一條「活體青蛇」，遭網友質疑「好假的蛇喔！」。 （截圖自臉書社團／路上觀察學院）

日前一名網友在臉書社團上貼出一張照片表示「看了那麼多注意牌子，終於看到本尊一次了」，照片中的警示牌寫著「注意毒蛇出沒」，警示牌上還倒吊著一條「活體青蛇」，遭網友質疑「好假的蛇喔」。

該照片一出，即吸引了逾3萬人按讚，許多網友紛紛留言表示「原來警告板是真的」、「第一次看到有生命的警告牌」、「太寫實了吧？」、「為什麼這張看板那麼有說服力」、「現在告示牌都這麼先進嗎？」、「能在野外空曠處看到蛇，其實真的非常不容易說」、「要爬上去也很累的」、「真實存在，最近虎頭山也出現不少小青在步道上」、「桃園市觀光局真的很實在」、「桃園觀光局承辦人表示：容易嗎 ？『告示牌』還得抓條活體來，做喝阻警世宣導啊」、「近期以來最棒的發文，簡單明瞭，不用找也不用通靈」。

但有網友突破盲點，質疑該照片中的「活體青蛇」是假的「假的塑膠玩具啦，搞得一堆人高潮」、「我猜那是塑膠假蛇」、「這只是塑膠蛇，青蛇跟青足絲都不是長這樣」、「假的，蛇不會自己倒掛，而且他的顏色很不自然」、「原來是玩具」、「塑膠味濃厚，擺拍的路觀不可取」。

另外，有網友建議「要不要叫桃園觀光局來學學壽山國家公園管理處，人家獼猴告示牌上還做了一隻很逼真的猴子模型，連毛髮都做的很蓬鬆耶」，也有網友歪樓，開玩笑地說「完蛋了！這隻蛇看起來好像受傷了！你先把他放進玻璃罐，然後加人蔘、當歸、枸杞、川芎跟500cc高粱，讓他恢復元氣」、「對呀！白蛇：小青，不許胡鬧，快來姐姐這邊」。

觀光 步道 臉書

上一則

11月15日星座運勢 巨蟹安穩求財 獅子總體運旺

延伸閱讀

陳淑芳坦然談後事：「火化隨便撒一撒」

陳淑芳坦然談後事：「火化隨便撒一撒」
橡皮擦（五）

橡皮擦（五）
台灣推觀光 線上導覽台北101、九份之美

台灣推觀光 線上導覽台北101、九份之美
奢侈品鑑定師 辨真假 識人心

奢侈品鑑定師 辨真假 識人心

熱門新聞

星座專家公布12星座最依賴人排行榜。示意圖。（取材自ingimage）

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

2022-11-10 02:56
深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07
馬斯克9日以老闆身分寄給推特員工第一封信，要員工準備好「迎接苦日子」。（路透）

馬斯克給推特員工的第一封信：即日起禁止遠端工作

2022-11-10 11:49
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯身旁看球而暴紅，身分隨即被起底。（取材自Instagram）

NBA／坐第一排同詹皇看球賽 長腿正妹「超狂資歷」曝光

2022-11-12 00:40
模特兒遭到一隻長尾猴襲擊拉扯她的上衣，差點當眾露點走光。（取材自抖音@paulamanzz）

猴子猛扯低胸上衣 祕魯模特兒險走光

2022-11-13 01:06

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已