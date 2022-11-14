富藝斯拍賣「名畫的控訴」夏卡爾版 曾遭納粹掠奪

富藝斯將於15日舉行的「二十世紀及當代藝術」，拍賣大師夏卡爾(Marc Chagall)代表作「父親(Le Pére)」。圖／富藝斯提供

好萊塢電影「名畫的控訴」，描述奧地利猶太 人瑪麗亞‧阿特曼透過訴訟，成功向奧地利美景宮美術館 爭回遭納粹 巧取豪奪的克林姆代表作「艾蒂兒肖像一號」。此畫被稱為「奧地利的蒙娜麗莎」，瑪麗亞爭回後，2006年以1.3億美元賣給紐約畫廊，畫價創下當時的世界紀錄。富藝斯於美東時間15日舉行的「二十世紀及當代藝術」，拍賣大師夏卡爾(Marc Chagall)代表作「父親」(Le Pére)。這幅畫的故事，宛如「名畫的控訴」翻版。

好萊塢電影「名畫的控訴」劇照。（取材自IMDb）

1938年，德軍占領維也納，侵襲並闖入猶太裔的民宅大肆搜刮。瑪麗亞跟她的家族也難逃被政府迫害的命運，畫家克林姆為瑪麗亞嬸嬸艾蒂兒所畫、被暱稱為「金色的女子」(Woman in Gold)的「艾蒂兒肖像一號」，二戰後輾轉流傳至奧地利美景宮美術館，成為鎮館之寶。逃到美國的瑪麗亞，花了6年時間跟奧地利政府打官司、爭回此畫。電影「名畫的控訴」便描述這段令人動容的感傷故事。

夏卡爾的「父親」則是來自波蘭的大衛·森德(David Cender)的珍藏。森德居住於波蘭羅茲，不僅是傑出的樂器製造家，也是音樂家和老師。在1939年之前，羅茲的66萬居民中有34%為猶太人，該城也被視作猶太文化的中心。

1940年，森德與家人被迫搬離家園，並被送入奧斯威辛集中營；森德在戰爭中倖存，但他的妻子、女兒和其他家人都在奧斯威辛集中營遇害。此畫遭納粹掠奪，歷經顛沛流離，於1966年重回夏卡爾手中。夏卡爾去世後，其遺產基金會於1988年將畫作捐予巴黎國立現代藝術美術館。

富藝斯表示，「父親」標誌夏卡爾從聖彼德堡藝術系學生轉變成歐洲現代主義的標誌性人物。在1911至1912 年冬天，夏加爾搬進了位於法國蒙帕納斯郊區的藝術家公社(La Ruche)。接下來的三年，他迎來了事業上的黃金時期，而該時期的作品也被公認為是他職業生涯的代表作。「父親」描繪夏卡爾寡言而不善社交、畢生從事勞力工作的父親，是藝術家肖像畫作品中極罕見的題材。

今年1月底法國政府通過一項法案，批准將法國公共博物館所收藏之二次世界大戰納粹占領巴黎期間，從猶太人手中掠奪的15件藝術品，歸還給原所有者的合法繼承人，包含此次將亮相紐約晚拍的「父親」。法國文化部長羅斯琳(Roselyne Bachelot) 表示，不歸還這些作品是「否認這些猶太受難者的人性與記憶」。

此一法案標誌著70年來首次有政府採取措施，歸還在納粹占領期間被掠奪或因反猶迫害而獲得的藝術品，歷史意義重大。