她自製美味醉蟹 開冰箱驚見螃蟹「集體逃獄」到處爬

料理生鮮食材時小心意外發生。一名女子買了螃蟹回家想要做醉蟹料理，但可能是過程出問題，被拿來做成醃醉蟹的螃蟹非但沒有「被醉死」，竟然通通爬出鍋子在冰箱裡集體嗨翻，女子打開冰箱整個傻了。

媒體報導，浙江省杭州市一名劉姓女子12日買了一些活螃蟹回家，想要試著做同事大力推薦的「醉醃蟹」來吃，但因為劉女過去沒有吃過類似的食物，上網查了食譜 之後就把活螃蟹先洗乾淨，接著把白酒、蒜薑末、辣椒、醬油、白酒等通通放在一個鍋子裡面後就放進冰箱冰鎮。

過了3小時候，劉女想要看看醃醉蟹的狀況如何、想知道有沒有成功入味，結果她一打開冰箱大傻眼，整鍋醃醉蟹的螃蟹通通跑出來在冰箱裡到處跑來跑去，還舉起鉗子跟劉女打招呼，實在是大傻眼，整台冰箱「蟹滿為患」，讓劉女清理了好一陣子。

一名女子買了螃蟹回家想要做醉蟹料理，但可能是過程出問題，被拿來做成醃醉蟹的螃蟹非但沒有「被醉死」，竟然通通爬出鍋子在冰箱裡集體嗨翻，女子打開冰箱整個傻了。（影片截圖）

後來劉女才想到螃蟹會跑光光的原因是因為她自己沒有給鍋子加蓋，所以螃蟹非但沒有被醃製成功，反而跑出來開趴。劉女事後趕緊把跑出來的螃蟹通通放回鍋內，並把保鮮膜蓋上，這才讓螃蟹們沒有繼續跑出來。隔天早上劉女打開冰箱吃了醃醉蟹，卻發現竟然還有部分螃蟹還活著，讓她相當於心不忍，直呼「以後我不想再做這種醃製活體動物的料理了」。

影片上傳到網路上引起網友熱議，網友留言表示「一看就知道是很少煮菜的人，要做醃蝦醃蟹都要蓋蓋子的」、「螃蟹是活的當然會跑出來啊」、「雖然很抱歉，但是我看到冰箱一打開一堆螃蟹在跳舞我笑了」、「酒加的不夠啦所以螃蟹沒有醉」、「螃蟹：謝謝你還給我們免費的酒喝喔」。

來源：梁王茶属