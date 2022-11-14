手繪肖像素描送日航空姐 乘客收意外回禮直呼「好暖」

一位新加坡網友送日航空姐肖像畫後，收到了一份驚喜的回禮。（取材自Twitter）

日式高品質的服務舉世聞名，如今日本 總算開放觀光 ，又讓許多遊客得以享受日本貼心的服務。近來一位外國網友，就分享了件他在搭乘日本航空時，意外遇到的驚喜舉動。

根據日本媒體「grape」報導，新加坡 出身，擅長繪製肖像畫的抖音網友「Jeff Draws」最近發布一段影片。他在搭乘日本航空（JAL）班機時，畫下了幫他送餐的空服員樣貌，並將該張素描送給了空服員本人。

收到肖像畫的空服員相當驚喜，直問「我真的可以收下這個嗎」，Jeff則大方表示「Yes」、「就是給你的」。不過令Jeff意想不到的是，隨後空服員立刻回禮另一張他的肖像畫卡片，以及一份小禮物，用滿滿的誠意來回報給Jeff，讓他也能體會到這份驚喜的感覺。

@jeffandpencil I never expect someone to draw a picture for me too 😭 ♬ 「恋愛サーキュレーション」歌ってみた - Renai Circulation