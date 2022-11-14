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網紅直播「大嗑蝙蝠湯」引眾怒 超慘下場曝光…

噓！星聞 即時報導
網紅Phonchanok Srisunaklua直播吃蝙蝠畫面在網上瘋傳。（截圖自推特）
網紅Phonchanok Srisunaklua直播吃蝙蝠畫面在網上瘋傳。（截圖自推特）

2019年新冠肺炎（COVID-19）在中國被發現，許多研究人員認為，有可能是蝙蝠所攜的病毒原祖跑到活禽市場的哺乳類身上引發疫情。近日卻傳出有網紅在直播中大嗑蝙蝠湯，甚至還在直播中將蝙蝠舉起展示，引發網友猛烈抨擊她的不當行為！

綜合媒體報導，這位女網紅Phonchanok Srisunaklua來自泰國，最近她在自己的Youtube頻道直播，內容則是挑戰吃蝙蝠湯，當中她還將整隻蝙蝠從湯中舉起，接著就像吃雞翅那樣扒下一截肉塞進嘴巴，一邊吃還沾醬，時不時啃著骨頭。據悉，這位女網紅吃的是高頭蝠（Lesser Asiatic yellow bat）。

影片一出令許多網友感到不適，該舉動更引發眾多網友怒罵，她事後則將影片下架並公開道歉，10日遭當地警方以觸犯野生動物保護法和電腦犯罪逮捕。

泰國國家公園、野生動植物保護部專家的獸醫師Pattaraphon Manee-on受訪時表示，因蝙蝠帶有許多病原體，目前沒有證據顯示熱水會殺死細菌，僅僅接觸唾液、血液和皮膚就被認為是有風險的，吃下肚相當危險；除此之外，該女子吃蝙蝠也違反《保護野生動物法》，因為蝙蝠在當地是受保護的動物。

泰國 疫情 新冠肺炎

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