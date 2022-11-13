他驚見上百鴨子邪教儀式困前車「死亡螺旋」漸包圍吞噬

在野外遇到野生鴨子頂多零星幾隻，但一次出現幾百幾千隻非常壯觀。有名駕駛在馬路上看到前車遭鴨子軍團包圍，而且牠們還走一個螺旋狀路線，非常神祕。

網友在reddit分享一段影片，一輛白車停在馬路正中央無法前進，因為遭到一大群野鴨包圍，從畫面上看起來有成千上百隻；神奇的是，鴨子集體行進的路線呈現一個螺旋狀，繞著車子順時鐘走動漸漸收束，就像一個漩渦要把汽車 吞噬般。前方還有一台黃色的巴士，但並沒有遭到鴨子影響。

短短6秒的影片引起網友熱烈討論：「這是什麼邪教儀式嗎？」、「鴨子大軍的逆襲」、「現場一定吵的要命」、「還好不是被100隻鹿包圍」、「這台車不知道哪時才能脫身」、「超可愛的塞車景象」。

不少網友詢問為何鴨子會走螺旋狀？有人猜測應該類似「螞蟻死亡漩渦」（ant mill），這是發生在行軍蟻的獨特現象，行軍蟻的龐大隊伍由領頭的螞蟻分泌訊息費洛蒙，其他螞蟻循著嗅覺跟隨；當領頭蟻失去方向陷入混亂時，其他螞蟻仍會盲目跟隨這個費洛蒙，最終形成永無止盡的迴圈，若這個迴圈遲遲未打破，行軍蟻無法逃出，最後就會在死亡漩渦中轉圈直到體力耗盡而死。