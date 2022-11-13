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想做網購卻變囤積症 她家中堆滿二手衣「塞到天花板」

聯合新聞網／ 即時報導
24歲的拉娜本著想存錢的心態，決定在網路上拍賣二手衣，沒想到卻因此對二手衣成迷，本來是想省錢，最後卻因為囤積症讓她破產。（截圖自抖音）
24歲的拉娜本著想存錢的心態，決定在網路上拍賣二手衣，沒想到卻因此對二手衣成迷，本來是想省錢，最後卻因為囤積症讓她破產。（截圖自抖音）

24歲的拉娜原有想存錢的心態而決定在網路上拍賣二手衣，沒想到開始對二手衣成迷，最後因囤積症讓她破產

根據太陽報報導，拉娜想在大學最後一年賺錢，看到其他人在Instagram成功賣出二手衣時，她決定也在上面賣二手衣。2020年她開始在慈善商店、一般商店以及垃圾場找她認為會成功賣出的大筆二手衣物。

沒想到這卻成為噩夢的開始，她開始對二手衣沈迷，花了好幾個小時洗衣服、整燙與測量，還有拍商品照，接著在平台上賣出。但不到一年，她沈迷在網路上買賣，且囤貨的花費比賣出的多更多，最後她從大學輟學。

拉娜表示，疫情期間這項安排與她空閒時間不謀而合，這助長她購物成癮，消費遠超過銷售速度。而自己輟學後，變成囤積者，她意識到自己成癮的跡象，每天都會跑商店去找前一天沒有找到很酷或很獨特的東西。

她計算自己每月在買二手商品花費約300到1000美元，商品從地板填滿到天花板，不僅購物失控且影響到室友。

直到今年，她下定決心自己不能再這樣下去，因而向兄弟姐妹求助，在家人的協助下結束了二手衣販賣計畫，也慢慢戒斷囤積的症狀。

破產 疫情 拍賣

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