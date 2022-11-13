我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

封面故事／藥膳養生市場 有商機

BMW曾生產鍋具 陳設於慕尼黑大碗公造型般博物館

中央社台北12日電

一般人對品牌BMW的認知就是製造豪華車輛的車商。到德國慕尼黑有如大碗公造型的BMW博物館逛逛，除了可看到各年代生產的車款，還會發現原來BMW曾製造過鍋具。

長榮航空3日起開航台北-慕尼黑，每週4班，慕尼黑是德國第3大城市，有不少觀光景點，位在BMW總部旁的博物館，以雲為設計概念的超大圓型建築，外型像個大碗公，非常吸睛，很容易辨識，館內陳設各年代的車款及特製的概念車，值得一逛。

很多人對BMW的認知，多半是製造豪華車輛的德國車商，這家成立超過百年的企業是製造腳踏車起家，後來專門生產航空引擎，在第一次世界大戰期間，替德國軍方製造軍機引擎。

根據BMW博物館人員的介紹，第一次世界大戰結束後，根據凡爾賽條約的規定，禁止德國製造飛機，BMW只好另謀發展，一度只靠生產鍋具度日。

博物館內陳設著當年製造的鍋具，外觀雖老舊，但相當厚實，有點像是現在流行的鑄鐵鍋的前身。

BMW生產鍋具的時間短暫，不久後開始設計機車用的引擎，也開始了BMW走向生產車輛的歷史。

對車輛有研究的人，在館內可看門道，若不懂車，也可看熱鬧，其中一款BMW在1950年代銷售的迷你車Isetta，會讓參觀者發出會心一笑，這款車的車門從前方開啟，被形容像是打開冰箱門，博物館介紹，這款迷你車的最大時速只有80公里。

館內見到的彩繪車款，是BMW盼結合藝術，邀請藝術家的創作；另外，還可見到還未完成噴漆的BMW概念車，因考量成本太高而未生產。

博物館 德國 概念車

上一則

猜猜看／暖化有證據 數據會說話

下一則

普亭被小孩摔倒…班克西挺烏克蘭 廢墟留塗鴉

延伸閱讀

金雞獎／陳妍希造型「醜到登熱搜」 網酸：得罪造型師？

金雞獎／陳妍希造型「醜到登熱搜」 網酸：得罪造型師？
有藝思／華府星球文字博物館 字符舞動

有藝思／華府星球文字博物館 字符舞動
全新BMW iX2純電休旅偽裝車首度捕獲 多了新動力

全新BMW iX2純電休旅偽裝車首度捕獲 多了新動力
德國今年冬季氣候預測溫和 緩和能源吃緊壓力

德國今年冬季氣候預測溫和 緩和能源吃緊壓力

熱門新聞

星座專家公布12星座最依賴人排行榜。示意圖。（取材自ingimage）

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

2022-11-10 02:56
深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

2022-11-12 01:07
馬斯克9日以老闆身分寄給推特員工第一封信，要員工準備好「迎接苦日子」。（路透）

馬斯克給推特員工的第一封信：即日起禁止遠端工作

2022-11-10 11:49
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯身旁看球而暴紅，身分隨即被起底。（取材自Instagram）

NBA／坐第一排同詹皇看球賽 長腿正妹「超狂資歷」曝光

2022-11-12 00:40
洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

2022-11-13 03:41
警察瓦爾迪維亞在22年前從毒窟中救出一名六周大的女嬰，如今她已從警校畢業，由他親自為她別上警徽。(電視截圖)

加州警從毒窟中救出女嬰 22年後親自為她別上警徽

2022-11-11 00:40

超人氣

更多 >
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？

期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？