BMW曾生產鍋具 陳設於慕尼黑大碗公造型般博物館

一般人對品牌BMW的認知就是製造豪華車輛的車商。到德國 慕尼黑有如大碗公造型的BMW博物館 逛逛，除了可看到各年代生產的車款，還會發現原來BMW曾製造過鍋具。

長榮航空3日起開航台北-慕尼黑，每週4班，慕尼黑是德國第3大城市，有不少觀光景點，位在BMW總部旁的博物館，以雲為設計概念的超大圓型建築，外型像個大碗公，非常吸睛，很容易辨識，館內陳設各年代的車款及特製的概念車 ，值得一逛。

很多人對BMW的認知，多半是製造豪華車輛的德國車商，這家成立超過百年的企業是製造腳踏車起家，後來專門生產航空引擎，在第一次世界大戰期間，替德國軍方製造軍機引擎。

根據BMW博物館人員的介紹，第一次世界大戰結束後，根據凡爾賽條約的規定，禁止德國製造飛機，BMW只好另謀發展，一度只靠生產鍋具度日。

博物館內陳設著當年製造的鍋具，外觀雖老舊，但相當厚實，有點像是現在流行的鑄鐵鍋的前身。

BMW生產鍋具的時間短暫，不久後開始設計機車用的引擎，也開始了BMW走向生產車輛的歷史。

對車輛有研究的人，在館內可看門道，若不懂車，也可看熱鬧，其中一款BMW在1950年代銷售的迷你車Isetta，會讓參觀者發出會心一笑，這款車的車門從前方開啟，被形容像是打開冰箱門，博物館介紹，這款迷你車的最大時速只有80公里。

館內見到的彩繪車款，是BMW盼結合藝術，邀請藝術家的創作；另外，還可見到還未完成噴漆的BMW概念車，因考量成本太高而未生產。