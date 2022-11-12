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教室「熱情連結」傳上網 亞利桑納女師：誰想當我寵物

聯合新聞網／即時報導
亞利桑納一名女老師在教室裡與他人「熱情連結」，甚至將影片分享到網路，嚇壞一票學生與家長。示意圖。（取材自Ingimage）
亞利桑納一名女老師在教室裡與他人「熱情連結」，甚至將影片分享到網路，嚇壞一票學生與家長。示意圖。（取材自Ingimage）

為人師表卻帶頭做出脫序行為？近日，亞利桑納州哈瓦蘇湖城（Lake Havasu City）的一所中學爆出醜聞，學生們發現平常在課堂上認真教書的老師，竟趁著四下無人時，在教室裡與其他人「燃燒愛的慾火」，甚至還將「連結過程」分享到網路，嚇壞一票學生與家長。

根據媒體《Arizona's Family》報導，美國一所中學的學生日前在網路上找到「熟悉的身影」，只見平日朝夕相處的女老師竟脫序演出，在8年級的教室內「放縱慾火」，不僅與他人在學生的座位上「火熱連結」，甚至還將過程全部錄下，丟到網路上供人觀賞。

消息傳出後立刻引發譁然，學生的家長米諾爾（Kristina Minor）看到影片後痛批，「那是我朋友女兒的桌子，她（學生）為此感到很丟臉」。米諾爾怒控女老師行為不檢點，不僅時常在社群媒體分享情色連結，但卻不鎖帳號，讓學生們一找就發現，女老師還會故意說些挑逗的情話，像是「誰想來當老師的下一個寵物」等，讓家長們大爆炸。

據悉，當地警方目前並未有任何行動，但校方已展開動作，先是發公告澄清「該影片並非在上學期間拍攝的」，並將該名女老師開除。後續家長們又接獲通知，該名女老師的老公也在同校就職，但因出現在相關的情色影片中，也被校方解雇處分。

社群媒體 亞利桑納州

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