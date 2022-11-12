日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

深田詠美。（記者陳建嘉／攝影）

日本 當紅AV女優深田詠美11日訪台會粉絲，除了大方分享自己投身AV產業的初衷，還在現場教授自己極具自信的挑逗技巧。她說拍過這麼多片，交手過的業界男優大多那固定10幾位，「但次數肯定超過1000次！」

提到最喜歡的體位，深田詠美透露是傳教士姿勢，「正常的體位最舒服，最困難的姿勢則是『亞馬遜 體位』，我還要抓住男優的腳，有部片曾經整部都用這個體位拍攝，大概拍了15個小時，快累翻了！」

深田詠美表示，當初會決定投入AV產業，是想變得更美更性感，「大家可能有個想法，是不是很性感豐滿的人才會拍攝AV，但我是用賺來的錢來讓自己變得更美。至於為自己現在的美貌打幾分？她自信表示：「我對我自己現在百分之百滿意，還能有多餘的錢能夠做保養。」

提到拍攝AV，深田詠美大方表示自己非常樂在其中，「每次都滿享受的，而且其實男優都滿善良親切，大家都很搞笑。」她對自己的挑逗技巧相當有自信，「尤其是在跟男優床戰時，看到他們被征服的表情覺得很棒，因為拍攝關係，很多片商都會邀我演主動的、S的角色，但我其實私下是偏M的。」