小白狗陪掃墓突跪地狂噴淚 哭到地板全濕：好想念爺爺

日前女子帶著愛犬到墓園祭拜父親，本來矜持的狗狗一到爺爺的墳前立刻痛哭，流出來的淚水多到地面都濕了，女子見到這幕相當感動，也跟著哭了出來。（取材自YouTube）

毛小孩總是最有靈性的。一名女子的父親近日過世，法事圓滿後便入土為安，日前女子帶著愛犬到墓園祭拜父親，本來矜持的狗狗一到爺爺的墳前立刻痛哭，流出來的淚水多到地面都濕了，女子見到這幕相當感動，也跟著哭了出來。

綜合媒體報導，中國河南 省南陽市李姓女子飼養了一隻6歲半、混有馬爾濟斯與西施犬的米克斯白狗，先前李女的父親不幸去世，遺體安葬在附近的土葬陵園，李女在10日時帶著愛犬一起去墓園祭拜父親。李女表示，本來在去墓園的路上狗狗還相當開心，想說是出來散步很嗨，結果一到墓園，狗狗的心情馬上就變了。

從李女拍攝的影片可以看到，狗狗靠近李女父親的陵墓附近沒多久，眼淚就嘩啦啦的像瀑布一般流了出來，牠趴在地上不斷抽泣，淚水打溼了石板地，留下好幾灘水，臉部的長毛也因為流淚的關係全濕了。李女說，爸爸生前很疼愛這隻狗狗，狗狗也很喜歡爸爸，一人一狗感情很好，看到狗狗這樣的舉動她也感動到哭了，「真的是萬物皆有靈」。

影片曝光後在網路上吸引網友熱議，許多網友都被這隻忠心的狗狗感動，留言表示「太感人了，狗狗好懂事」、「狗狗是人類最好的朋友」、「我看到哭了，其實毛小孩牠們真的什麼都懂」、「動物雖然不會說話，但牠們的情緒會表達一切」。