世足賽／巴西隊30公斤木薯粉隨行 南韓帶200公斤泡菜

巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。(Getty Images)

2022年卡達世界盃 足球賽期間，運動員的飲食特別講究，巴西 隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃，南韓 隊則帶了高達200公斤泡菜。

木薯（mandioca）被稱為「巴西女王」（Rainha do Brasil），是源自亞馬遜的根莖植物，也是巴西飲食的基礎元素。

木薯粉只是巴西代表隊將帶去參加世界盃5.5噸行李中的一小部分，明天它將隨代表隊運往義大利北部城市杜林（Turin）進行準備工作，之後再抵達卡達。

巴西代表隊的主食當然不是木薯粉，但它是代表隊在多哈下榻飯店無法保證供應的少數幾種食材之一。

巴西代表隊的後勤部門之前已經與飯店管理部門溝通過，提前發送菜單，並確認在卡達容易供應的物資。大部分需求將由那裡提供，調味料等廚房的其他小件物品將從巴西帶過去。

代表隊後勤管理員柯瑞亞（Hamilton Correia）指出，卡達是一個大部分消費產品要靠進口的國家。

但巴西代表隊不能隨心所欲想帶什麼就帶什麼。例如卡達規定禁止帶酒精飲料和豬肉入境，因為有違伊斯蘭教義。所以如果巴西隊成功迎來6冠王的榮譽，教練泰特（Tite）也不能喝杯巴西甘蔗酒慶祝。

巴西代表隊的菜單設計5餐：早餐、午餐、下午點心、晚餐和消夜。菜單裡通常沒有很多豬肉，但每噸午、晚餐都有蛋白質選擇，包括雞肉、魚和牛肉。

一般豬肉只有在燒烤時才會出現。例如2018年世界盃期間，巴西代表隊只在倫敦集訓期間燒烤。如果在卡達燒烤，只能選擇豬肉以外的肉品。

巴西代表隊菜單由營養學家皮康索（Andréia Picanço）安排，她也是74人組成的代表隊中唯一的女性。皮康索必須考慮誰有某種食物限制，然後交由自1995年以來一直在國家隊工作的主廚馬西爾（Jaime Maciel）執行。

巴西代表隊技術委員會成員和行李將於明天包機飛往義大利杜林，代表隊在抵達卡達首都多哈前，將在杜林進行6天的準備，使用義大利足球俱樂部尤文圖斯（Juventus）和飯店的設施。

另據韓媒「news1」，一支由4人組成的南韓隊世界盃先遣團已經前往卡達，他們將攜帶超過1噸的行李，其中包括球員們的裝備、烹飪器具、醫療器械、藥品等。此外，在坡州南韓國家隊訓練基地的兩名廚師也將隨隊前往卡達，負責照顧球員們的飲食。

南韓足協方面表示：「辣椒醬和大醬等韓國料理需要的調料已經送往卡達，一些其他需要的食材則會在當地的韓國人超市的幫助下進行準備。」據報導，南韓農水產食品流通公社將向南韓隊球員們提供高達200公斤泡菜。