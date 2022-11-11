亞馬遜新送貨無人機 體型小、低噪音 雨中也能飛

亞馬遜的送貨無人機。（圖：亞馬遜提供）

亞馬遜 10日發表新送貨無人機的設計，體型較小、發出的噪音較少，而且雨勢不大的話也能飛。

該公司已經花了近10年的時間，追求創辦人貝佐斯 的願景，凡重量沒超過5磅的包裹都可在顧客下單後30分鐘內以無人機送達。除縮短送貨時間外，無人機還能大幅降低目前主要由專人開車送貨的宅配成本。

這款名為MK30的新無人機，將在2024年啟用，取代現有的MK27-2。它的航程較長，能飛行的氣溫條件更寬鬆，並具有新的安全功能。

美國聯邦航空管理局（FAA）批准商用無人機送貨還要再等上幾年，雖然FAA允許各家公司，只要不會構成重大飛安風險，就能在逐漸有人居住的區域進行試飛。彭博資訊調查發現，亞馬遜的無人機計畫遭遇重重困難，包括延誤、墜機和人員流動率高。該公司與Alphabet、沃爾瑪 （Walmart）、聯邦快遞（United Parcel Service）和多家新創事業競爭，努力想說服聯邦監管機構相信，無人機送貨可以安全進行。

亞馬遜10日在波士頓郊外一個機器人研究和製造廠區發表這款新型無人機，當天稍早還公布了一種能識別和抓取單項物品的新機械手臂，在該公司努力建立更多自動化倉庫並減少依賴人力之際，這可能是一個重要的里程碑。