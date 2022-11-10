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穿3年挖胸裝運動 她遭健身房要求「包緊一點」氣炸

聯合新聞網／ 即時報導
女子被健身房要求穿多一點，令她感到十分不滿。(影片截圖)
女子被健身房要求穿多一點，令她感到十分不滿。(影片截圖)

一名健身正妹日前在社群媒體分享，自己已經在同一個健身房運動三年，而且一直以來都穿著露胸及露腰的上衣運動，不過最近卻被健身房員工要求「包緊一點」，讓她覺得很不舒服。

據鏡報（Mirror）報導，這名叫做喬（Jo）的女子常在TikTok上分享自己的日常生活，也常用影片記錄下自己運動的過程。不過近期她卻被健身房要求要改變運動時的穿搭，讓她直呼不公平。

喬在影片中穿著一件挖胸帽T，裡面搭配一件橘色的運動內衣，大方露出酥胸與小蠻腰。其實喬的穿著並不算少見，但是健身房員工卻不認同這麼性感的穿搭。

員工請她改變穿著，不要穿短版上衣運動。喬說她過去三年都在同一家健身房運動，而且一直以來都穿這類的衣服，實在不懂為什麼要突然被制止。

不少網友留言認為喬應該要據理力爭，有網友說：「要求穿著？是在念高中嗎？」也有網友說：「為什麼健身房可以管你要穿什麼？」其他網友則認為這是性別歧視

有網友就說健身房根本沒有權力這樣要求，因為他們並沒有用一樣的標準要求男性，「我常看到有男生在健身房裸著上半身，但是也沒人阻止他們啊」，其他網友則建議喬應該換間健身房。

@jo.fitt next: no tripods 😔 #gymtok #gymhumor #girlswholift #dresscode #gymlife #gym #misogynistic #girls #unfair ♬ original sound - Jaylou314

健身 社群媒體 歧視

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