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影／帶小孩逛動物園見「猴子色色」手很忙 他魔性笑聲暴紅

聯合新聞網／綜合報導
猴子在遊客面前打手槍。（截圖自推特／@Sean_Nicol）
猴子在遊客面前打手槍。（截圖自推特／@Sean_Nicol）

這真的是免費可以看的嗎？有一家人先前開車到動物園參觀，意外看到一隻發情的獼猴正在「打手槍」，尷尬之際車上卻爆出笑聲，成了另類的有趣回憶。

根據Daily Star報導，前陣子肖恩尼科爾（Sean Nicol）和他的家人到了蘇格蘭（Scotland）的布萊爾·德拉蒙德野生動物園（Blair Drummond Safari and Adventure Park）參觀。從影片中可以看到，當全家人坐在車裡，有些動物一度爬上了車頂玩耍。不過接下來的畫面更加衝擊，肖恩一家人親眼目睹有隻獼猴正在色色，在遊客面前不斷用手玩弄自己的生殖器，讓車內瞬間爆笑出聲音。

限制級影片引起熱烈回響，部分網友表示自己也曾有過類似經驗，曾看過兩隻巨大烏龜在眾目睽睽之下「找樂子」。不約而同去年在紐約市（New York City）布朗克斯動物園（Bronx Zoo）亦發生過兩隻猩猩公然色色，讓在場部分遊客只能尷尬傻笑。

動物園 紐約市

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