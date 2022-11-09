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第1次見面就「有感覺」繼兄妹在父母婚後3年後也婚了

聯合新聞網／ 即時報導
本來是繼親兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人，卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。(示意圖，ingimage)
本來是繼親兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人，卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。(示意圖，ingimage)

本來是繼兄妹的瑪爾蒂達與薩穆立，在各自的父母結婚3年後，也決定攜手終身，沒有血緣關係的兩人卻因此招來批評，認為兩人的繼親關係結婚相當奇怪。

根據《鏡報》報導，瑪爾蒂達和薩穆立兩人第一次見面時，對彼此感覺相當「奇怪」。2018年他們在瑪爾蒂達媽媽的生日派對上認識，因而成為朋友，也出現了化學反應。2021年他們開始定期一起約出去閒晃，起初覺得是朋友或兄弟姐妹關係，薩穆立情不自禁親了瑪爾蒂達後，瑪爾蒂達也相當熱情回應，兩人才驚覺對彼此關係已超越想像。

在這之後，他們開始約會並迅速同居，而瑪爾蒂達的媽媽與薩穆立的爸爸都為他們感到相當高興，薩穆立的爸爸希望最後他們會在一起。而瑪爾蒂達也表示，一開始覺得相當彆扭，一想到薩穆立是自己異母的兄弟，也會在意旁人的看法。

當時不少朋友都對瑪爾蒂達與薩穆立交往提出批評，認為這非常奇怪，這些質疑聲浪也讓瑪爾蒂達對這段關係是否該繼續下去感到懷疑。

最後是在瑪爾蒂達的母親鼓勵她「做自己覺得正確的事」，她才決定跟薩穆立結婚，兩人同時向對方求婚後且順利訂婚。他們曾擔心在芬蘭結婚生子是否合法，幸好瑪爾蒂達的法律系朋友告訴她，他們結婚是沒有問題的，才真正放下擔憂。

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