4寶媽沒健身就練出二頭肌 當物流司機被質疑「長太美」
來自美國的卡斯有四個孩子，因為個性外向喜歡跑來跑去，而任職物流公司的司機，不料卻常因「長得太漂亮」，被網友質疑是否能勝任這份工作。
根據鏡報報導，卡斯經常在社群媒體上分享自己的工作，現為UPS物流司機的她，因為很大方與坦率分享送貨生活，累積大量追蹤者。她用這份工作養家糊口，每天都得載滿多達四輛卡車的貨物量。卡斯解釋，她的工作常需要在5小時內裝滿四輛卡車，有些卡車最多裝下400個箱子。
卡斯常在自己影片中分享送貨的過程，有時輕鬆有時搞笑，她的留言串總是充斥著上百條留言，許多人對她的美貌印象深刻，也有人會說：「你太漂亮了，不適合為UPS工作。」
其他網友則是對卡斯的肌肉感到驚訝，尤其是她的二頭肌跟前臂線條，卡斯表示即使在生了4個小孩之後，但這份工作讓她不必踏入健身房就有健美身材，「這是這份工作獲得的大禮」。
不少人對卡斯熱愛工作的精神印象深刻，也表示UPS工作不容易，對她致上敬意。
@cass.vvs
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