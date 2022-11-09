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他拇指長12公分還能伸縮自如 自豪玩摔角沒輸過

聯合新聞網／ 即時報導
男子有著長達12.7公分的拇指，自稱從來沒輸過拇指摔角。(影片截圖)
男子有著長達12.7公分的拇指，自稱從來沒輸過拇指摔角。(影片截圖)

美國一名男子身上有著過人的「長處」，他的拇指天生就比一般人長，仔細一量竟然有5英吋（12.7公分），這讓他跟朋友玩拇指摔角時從來沒輸過。

據《地鐵報》（Metro）報導，23歲的雅各（Jacob Pina）日前在TikTok上傳一部影片，影片中他搭配骨頭凹折的聲音，慢慢把拇指伸直，拇指就這樣在伸縮下變得超長，嚇壞一票網友。

不少網友好奇，為什麼他的拇指可以像《航海王》的魯夫一樣自由伸縮，也有網友留言詢問，伸長的手指該怎麼縮回去。而雅各則在影片中開玩笑回應說自己是小時候太愛吃手指頭才會讓拇指變那麼長。

但其實雅各是天賦異稟，他在小時候就發現自己拇指特別長，還特地去諮詢過許多醫師會不會是骨骼有什麼問題，不過醫師都說非常正常，他只是拇指比一般人長。

有趣的是，雅各只有拇指特別長，所以跟他其他四隻手指相較之下成了明顯的對比。而且他宣稱自己真的可以伸縮自如，即使這麼做也不覺得痛。他常找周遭的人進行拇指摔角，且據他表示到目前還沒輸過。

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