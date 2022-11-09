癌末妻將離世 他在病房辦「迪士尼婚禮」為她圓夢

28歲的柯斯蒂因癌末住進醫院，為了一圓她的夢想，她的先生特地在醫院裡舉辦一場迪士尼婚禮，希望可以讓她開心。（截圖自gofundme）

28歲的柯斯蒂因癌末住進醫院，無法去她最喜歡的迪士尼樂園 ，為了一圓她的夢想，她的先生特地在醫院裡舉辦一場迪士尼婚禮，希望可以讓她開心。

根據《鏡報》報導，柯斯蒂因為罹患罕見癌症 ，讓她住進醫院開始長期治療，而她的先生艾力克斯也不離不棄的在身旁照顧她，雖然柯斯蒂最後因病離世，留下丈夫跟兒子，但他們都認為柯斯蒂是「撐到最後的戰士」。

柯斯蒂在上個月撒手人寰，而她與艾力克斯2019年訂婚後，便在募資平台上籌措資金，希望可以在巴黎的迪士尼樂園舉辦婚禮，慶祝他們在一起10年。不料，柯斯蒂因罹癌去不了迪士尼，但艾力克斯在醫院仍努力規劃出迪士尼主題的婚禮，希望可以讓柯斯蒂圓夢。

在柯斯蒂被診斷出罹癌的第一時間，艾力克斯便決定要結婚，他說：「我們不知道她還有多長的時間，而我希望給她一個特別的日子。」他也說，從沒想過病情變化如此快，9月大家還一起在海灘上，沒想到一個多月後柯斯蒂就去世了。

由於當時醫師宣告柯斯蒂的日子所剩不多，艾力克斯知道再也無法帶她去迪士尼樂園，才決定把迪士尼帶進病房，把老婆夢寐以求的迪士尼婚禮完成。醫院知情後，也特別讓他們使用院內威廉王子來訪時的空間舉辦婚禮，希望這對夫妻可以留下美好回憶。