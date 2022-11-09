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健身房熱潮再起 選址偏好改變 嘉惠鄰近零售商

編譯季晶晶／即時報導
健身房又變夯了，對物業主和位於同一購物中心的零售商是利多。（美聯社）
健身房又變夯了，對物業主和位於同一購物中心的零售商是利多。（美聯社）

疫情期間被避之如蛇蠍的健身房又變熱門了。

紐約時報報導，住紐約的女演員Janny Racke擁有舞蹈背景，知道自己該如何運動維持體能，但曼哈頓一家健身俱樂部憑藉「幼兒學院」擄獲她的心。該俱樂部占地1萬平方英呎，當她做皮拉提斯、上跑步機運動或進行溫水按摩放鬆時，19個月大的女兒有人照料著玩拼圖或其他活動。Racke說，「女兒有個小瑜伽墊學媽媽運動，而我有一點自己的時間」。

防疫解封後，人們開始考慮重返健身房，渴望甩掉封鎖期間增加的體重，規模320億元的美國健身業出新招迎接他們。

根據追蹤零售客戶流量的數據業者Placer.ai，3到8月間，健身房單月造訪次數較2019年同期增加逾18%。追蹤零售物業的軟體公司Datex Property Solutions執行長Mark Sigal說，新會員人數也增加，在8月，健身房每平方英呎的銷售額去增34%，幾乎持平於2019年。

這反映出獨自健身的風氣和疫情期間的家用健身設備，例如Peloton自行車，正在失寵。

世邦魏理仕（CBRE）美國零售業研究主管Brandon Isner表示，今年頭三個月，健身房新占空間從2021年底的約200萬平方英呎，增加到超過450萬平方英呎，增速超過其他類型零售商。這讓物業主開心不已。

提供基本設備並收取便宜會費的平價健身中心表現出色，而位居光譜另一端、例如專精拳擊和舞蹈等小眾市場的精品健身工作室，也有亮麗表現。根據研究公司IBISWorld最近的報告，健身產業今年可望整體成長4.2%。

但關於遠距運動習慣對健身房構成的威脅仍是一個問題，特別是在重返實體設施方面，女性落後男性。會員數成長現象也可能是部分健身房倒閉，會員不得不另尋其他地點。

疫情爆發前，健身房喜歡設在市中心商業區，方便通勤人士下班後前往，但現在，由於上班族減少每周進辦公室的天數，可能更願意加入住家附近的健身俱樂部，因此，在購物中心開業的健身房增加。它們開在那裡，還可以產生有利於其他租戶的人流。

根據Creditntell，在擁有健身房的購物中心，零售商平均每月造訪人次比起沒有健身房的購物中心多出2.5%。

健身 疫情 零售商

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