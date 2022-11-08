我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

托斯卡尼出土2000多年前「眾神」青銅像 或改寫義歷史

編譯周辰陽／即時報導
考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。（路透）
考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。（路透）

美國NBC新聞報導，考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。

根據報導，義大利文化部8日宣布，在首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼（San Casciano dei Bagni）發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯坎人（Etruscan）雕像。這批青銅像有20多個，可以追溯至超過2000年前，被譽為該區域最重要的考古發現之一。

領導挖掘的塔伯利（Jacopo Tabolli）透過聲明表示，「從聖卡夏諾德伊巴尼的泥濘重新出現的文物是一個獨特的機會，可以改寫古代藝術史，以及隨之而來的托斯卡尼伊特拉斯坎人與羅馬人之間的段落歷史」。

義大利文化部指出，這些被獻給聖水的青銅像代表了眾神，包括太陽神阿波羅與健康女神希吉亞（Hygieia），連同結構細節，顯示該遺址對古伊特拉斯坎人具有重要意義。考古挖掘據報始於2019年，新發現的雕像於今年10月出土，同時還發掘出約5000枚金、銀與銅幣。

自1972年在南義大利發現罕見全尺寸希臘青銅像「里亞切勇士」（Riace Warriors）以來，此次發掘被認為是對古物最重要的發現。義大利文化部博物館總幹事歐薩納（Massimo Osanna）說，這「無疑是古地中海史上發現的最重要青銅器之一」。

根據報導，在說拉丁語的羅馬人統治之前，伊特拉斯坎人是數個定居於義大利半島的民族之一。新出土青銅像可追溯至公元前2世紀至公元1世紀，當時經歷了數個世紀的漫長領土戰爭，伊特拉斯坎人正被同化到羅馬社會。此次發掘的文物極其罕見，因為當時大多數雕像都是用赤陶土（terra cotta）製成，遠不及保存完好。

官方聲明指出，溫泉水還協助保存了通常會磨損的銘文，顯示了重要的伊特拉斯坎家族之名。來自全世界的60多位不同領域專家已經在分析考古結果，青銅像則將被安置於當地一棟16世紀建築內的新博物館，領導人則盼望大力促進該區域的旅遊業。

考古學家10月在義大利首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼發現了保存狀況非...
考古學家10月在義大利首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯坎雕像。這批青銅像有20多個，可以追溯至超過2000年前，被譽為該區域最重要的考古發現之一。（歐新社）
義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現的一批青銅像代表了眾神，連同結構細節，顯示該遺址...
義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現的一批青銅像代表了眾神，連同結構細節，顯示該遺址對古伊特拉斯坎人具有重要意義。（Getty Images）

義大利 特拉斯 博物館

上一則

推特將出「灰勾勾」 新標籤給政府帳戶和公眾人物

延伸閱讀

美國通膨全怪拜登？克魯曼：共和黨政策只會讓通膨更糟

美國通膨全怪拜登？克魯曼：共和黨政策只會讓通膨更糟
壓力催人老

壓力催人老
前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑
蘇納克獲查理三世任命 成為英國新首相

蘇納克獲查理三世任命 成為英國新首相

熱門新聞

怎麼防止浴廁發霉，大家狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

2022-11-01 08:43
洗衣服時遇到有拉鍊的衣物究竟該拉上還是打開？專家界一致認同相同作法「不損傷其他衣物」。 （圖／ingimage）

洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

2022-11-03 23:44
男子原本撿兔子回家想養來吃，結果越養越多暴增到百隻。（取材自微博）

天降巨富？男子撿3隻兔子養來吃 瘋狂繁殖暴增百隻擠爆

2022-11-04 21:30
一對情侶「忍不住」，直接在鬧市的餐廳上演「人與人的連結」，引起路人側目。（取材自推特）

無視路人 情侶在紐約第1大道餐廳戶外座「激情交纏」

2022-11-01 21:24
水獺闖入民宅池塘，偷吃106條錦鯉。(示意圖，中新社)

爺爺養106隻錦鯉「數夜間被殺光」 殺魚兇手竟是牠

2022-11-02 02:08
日本女模富永愛秀出和兒子相隔15年的合照，粉絲驚奇富永從未變老過。（取材自Instagram）

超凍齡 名模15年前後母子合照曝光 昔小娃長到188公分

2022-11-05 03:15

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨171席 民主黨139席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨171席 民主黨139席
不斷更新／州長最新開票情況 紐約州長霍楚勝選

不斷更新／州長最新開票情況 紐約州長霍楚勝選
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？