托斯卡尼出土2000多年前「眾神」青銅像 或改寫義歷史

考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。（路透）

美國NBC新聞報導，考古學家日前在義大利 托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。

根據報導，義大利文化部8日宣布，在首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼（San Casciano dei Bagni）發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯 坎人（Etruscan）雕像。這批青銅像有20多個，可以追溯至超過2000年前，被譽為該區域最重要的考古發現之一。

領導挖掘的塔伯利（Jacopo Tabolli）透過聲明表示，「從聖卡夏諾德伊巴尼的泥濘重新出現的文物是一個獨特的機會，可以改寫古代藝術史，以及隨之而來的托斯卡尼伊特拉斯坎人與羅馬人之間的段落歷史」。

義大利文化部指出，這些被獻給聖水的青銅像代表了眾神，包括太陽神阿波羅與健康女神希吉亞（Hygieia），連同結構細節，顯示該遺址對古伊特拉斯坎人具有重要意義。考古挖掘據報始於2019年，新發現的雕像於今年10月出土，同時還發掘出約5000枚金、銀與銅幣。

自1972年在南義大利發現罕見全尺寸希臘青銅像「里亞切勇士」（Riace Warriors）以來，此次發掘被認為是對古物最重要的發現。義大利文化部博物館 總幹事歐薩納（Massimo Osanna）說，這「無疑是古地中海史上發現的最重要青銅器之一」。

根據報導，在說拉丁語的羅馬人統治之前，伊特拉斯坎人是數個定居於義大利半島的民族之一。新出土青銅像可追溯至公元前2世紀至公元1世紀，當時經歷了數個世紀的漫長領土戰爭，伊特拉斯坎人正被同化到羅馬社會。此次發掘的文物極其罕見，因為當時大多數雕像都是用赤陶土（terra cotta）製成，遠不及保存完好。