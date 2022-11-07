真實版打地鼠 輪胎竄出「3隻白鼬瘋狂伸縮」吱吱叫

超萌白鼬家族躲汽車輪胎裡。（取材自抖音@marathonheli）

有位住在阿拉斯加州 的網友日前在社群 平台抖音 上分享一段影片，表示自己拍到了有多隻白鼬藏身在轎車輪胎裡，不斷發出吱吱叫聲引人注意，可愛外表擄獲不少網友的心，而拍攝的原PO則在貼文中搞笑表示「讓我們歡迎白鼬家族成為我們社區的一份子！」

從抖音用戶@marathonheli上傳的影片中可以看到，輪胎裡藏有數隻「白鼬」（Ermine）不斷地吱吱叫，還會不時從輪胎孔中探頭出來觀察環境，如「打地鼠真實版」的可愛模樣全被網友錄影下來PO網，讓許多網友融化表示「我不知道牠們是什麼，但我就是想全打包回家！」

事實上，白鼬其實身列「世界百大外來入侵種」之一，在紐西蘭更是惡名昭彰，對當地的本土原生物種造成巨大傷害，但是與習性相差超大的可愛外表仍吸引許多網友表示「我願意帶回家照顧！」、「怎麼會有這麼可愛的麻煩動物呢」、「差點被超萌外表給騙了」、「真的好可愛喔」、「影片循環播放我停不下來。」