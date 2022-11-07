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「黑亞當」再蟬聯北美票房冠軍 「黑豹2」下周挑戰第1

中央社洛杉磯6日綜合電
巨石強森主演的「黑亞當」獲觀眾好評。（圖：華納兄弟提供）
巨石強森主演的「黑亞當」獲觀眾好評。（圖：華納兄弟提供）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，超級英雄電影「黑亞當」（Black Adam）以約1850萬元的收入，在這個票房死氣沉沉的周末蟬聯北美票房冠軍。

法新社報導，巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「黑亞當」國際票房已突破1.82億元。

不過，鑒於漫威和迪士尼的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）排定下周上映，「黑亞當」恐難維持票房優勢。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，黑豹2這部備受期待的續集片上映，將有助好萊塢「重回世界級狀態」。

周末排名第2的是動畫片「航海王劇場版：紅髮歌姬」（One Piece Film: Red），收入950萬元。娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，這部動畫片在漫畫迷間反應頗為熱烈，並已是日本影史票房第9的強片。

浪漫愛情喜劇片「幸福入場券」（Ticket to Paradise）排名第3，這部片在好萊塢兩大巨星喬治克隆尼（George Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）聯合演出的加持下，周末在北美進帳850萬元，海外票房已累積8500萬元。

票房第4名的是恐怖片「微笑」（Smile），進帳400萬元，即使萬聖節假期已過，仍然成功吸引觀眾進場觀看。這部最初只打算在串流平台推出的電影，如今美加票房僅差100萬元即可突破1億元大關。

排名第5的是賈桂琳拜爾斯（Jacqueline Byers）主演的超自然恐怖片「鬼禱」（Prey for the Devil），成績390萬元。

葛羅斯表示，整體票房表現仍遠低於疫前水準，今年迄今的收入比2019年低了33.8%。

排名第6至第10的作品依序為：「鱷魚歌王」（Lyle Lyle Crocodile），340萬元；「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），200萬元；「提爾：純真之死」（Till），190萬元；「月光光新慌慌：萬聖結」（Halloween Ends），140萬元；「劊樂小丑2」（Terrifier 2），120萬元。

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