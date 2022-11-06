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CNN報導「最適合純素者」 肯塔基女孩赴台被感動

聯合新聞網／即時報導
來自美國的Maya表示，CNN文章曾提到台北是最適合純素者的城市，因此她在3個月前赴台。（影片截圖）
來自美國的Maya表示，CNN文章曾提到台北是最適合純素者的城市，因此她在3個月前赴台。（影片截圖）

近年有不少外國人選擇赴台生活，來自美國的Maya表示，5年前在CNN看過報導提到台北是最適合純素食者的城市，因此她在3個月前赴台，沒想到台灣人的友善舉動，讓她感動直呼「在美國不可能發生」。

YouTube頻道「不要鬧工作室」日前上傳最新影片，來自美國肯塔基州的Maya透露，5年前CNN文章曾寫道「台北是最適合純素者的城市」，而這也是她想赴台灣居住的原因。最近Maya到素食店用餐，結果老闆娘得知她是從美國來的，就送給她一大盤青菜、一碗素餛飩湯和一盤蘋果

Maya表示，之前就聽說台灣人很友善，現在親眼見證是真的，「最友善的舉動，在美國是不可能碰到有人會招待一整桌的菜」，同時，老闆娘的舉動也讓Maya大呼「她要讓我哭了」。

素食店老闆娘則告訴Maya，有朋自遠方來，會這樣招待是因為她相信緣分讓她們相遇，「我被老闆娘願意跟一個陌生人招待分享她的料理，感到非常感動」Maya說。

來自美國的Maya表示，CNN文章曾提到台北是最適合純素者的城市，因此她在3個月...
來自美國的Maya表示，CNN文章曾提到台北是最適合純素者的城市，因此她在3個月前赴台。（美聯社）

影片曝光後，網友紛紛留言「令人溫暖感動的闆娘」、「聽老闆娘一席話我眼睛都濕了」、「為老闆娘點讚！就因為許許多多隱身在台灣各處的有心人，讓我們台灣友善好客之名不斷傳播出去」、「其實不只台北是素食友善城市，全台都是素食友善城市，也歡迎到台灣各地旅遊」。

肯塔基州 蘋果 YouTube

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