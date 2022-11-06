法老的詛咒？圖坦卡門之墓發現滿百年 揭「詛咒來源」

古埃及圖坦卡門王之墓與木乃伊考古發現今年正好滿百年，當初進入墓室者後來多遭不幸長年來一直蒙上被詛咒的神秘面紗，但近年研究顯示致死或致病原因恐與真菌有關。（美聯社）

古埃及圖坦卡門王之墓與木乃伊考古發現今年正好滿百年，當初進入墓室者後來多遭不幸長年來一直蒙上被詛咒的神秘面紗，但近年研究顯示致死或致病原因恐與真菌有關。

華盛頓郵報報導，考古學家卡特（HowardCarter）與他的團隊1922年11月4日在埃及勒克索（Luxor）的帝王谷（Valley of the Kings）一處墳墓發現入口，3周後卡特在進入地下玄關的一處石牆鑿洞，從而讓埃及法老王圖坦卡門（Tutankhamen）之墓埋於地下3000多年後重見天日。

但很快地，公眾目光又轉向進去過圖坦卡門墓裡的人疑全遭「詛咒」一事，他們不是突然死亡就是晚景淒涼。進去過墓裡的人全遇上莫名其妙的事件引發人們猜測是否為詛咒作祟，報復玷污法老最後安息之地者。

究竟有無詛咒多年來引起無數討論，但一些研究提出更合理的解釋：元凶恐為木乃伊身上與墓地空氣裡的真菌。

圖坦卡門王約死於西元前1323年，死時年僅18、19歲，考古學家並未在墓內發現任何涉及詛咒的象形文字。據DNA檢測 顯示，圖坦卡門王的父親據信是暴君艾基納登（Akhenaten），他的母親則是父親的妹妹。圖坦卡門王有畸形足與脊椎側彎，很可能肇因於法老王室傳統的近親亂倫。

今日的科學為當年進入墓地後神秘死亡提出更合理的解釋。研究顯示圖坦卡門王木乃伊身上應帶有麴菌屬的真菌，這種真菌是出了名容易讓免疫系統脆弱者嚴重感染。

權威醫學 期刊「刺胳針 」（Lancet）2003年刊出英國醫師薛里夫．艾塔威爾（Sherif El-Tawil）與塔瑞克．艾塔威爾（Tariq El-Tawil）所寫的文章，內容稱「潛在有害真菌在墳墓中存活的時間極長，研究結果表明，拉長休眠階段會導致真菌毒力大增」。

當初進過圖坦卡門王墓的第5世卡納文伯爵（Earl ofCarnarvon）赫柏特（George Herbert），1923年4月5日過世，距他進入墓內還不到5個月。他生前多病，尤易患上呼吸道疾病，這點就與真菌致死的推論吻合。

當年赫柏特的訃聞記載他死於肺炎，原因是臉頰被蚊子叮咬導致血液中毒，並在用刮鬍刀劃破臉頰後感染。根據2位艾塔威爾醫師研判，赫伯特可能曾接觸過麴菌屬的真菌，以致刮破臉後的感染變得更致命。

2位艾塔威爾醫師寫道：「麴菌屬真菌的孢子在穀類裡長的尤其好，圖坦卡門王墓裡就很多陪葬穀物，許多籃子裡都放有麵包和生穀類。赫柏特很容易吸入受污染的穀物粉塵。」

更近期的一些研究更發現，木乃伊身上與埃及古墓裡常有黑麴黴（Aspergillus niger）、黃麴黴（Aspergillus flavus），這些會造成各種過敏反應，從胸部充血到肺出血不一而足。