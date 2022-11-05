她親人過世痛哭想不開 陌生狗狗走來「伸手安慰」

對許多人來說，毛小孩是人類心靈的最佳治癒劑。有一名智利網友在Tiktok上分享一段影片，表示自己剛剛失去親人，在墓地哀悼痛哭，甚至出現想不開的念頭，結果被一隻善解人意的狗狗給「拯救」了。

女子表示當時有隻不認識的狗狗朝她走來，在她身邊像是想要安慰她一樣，甚至溫柔地伸出前腳放在她的腿上。女子後來得知這隻狗狗是在墓地附近的流浪犬，大家看完影片都紛紛留言：「好感人」、「小狗拯救了妳」、「狗狗總是能感受到人類的悲傷」、「牠是最好的禮物呢」直呼這隻小黃狗真的是非常有靈性，也祝福原PO早日從傷痛中走出。

網友們都直呼狗狗的舉動讓人看了非常暖心。（取材自[email protected]）

不少網友也提到女子要不要乾脆直接收養這隻天使 狗狗，對此她也拍了另一部影片說明自己家中已經養了一隻比特犬，由於自家狗狗不接受其他動物，因此無法帶新狗狗回家。