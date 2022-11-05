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8歲男孩遭眼鏡蛇纏繞狠咬 他以牙還牙竟把蛇咬死了

聯合新聞網／即時報導
眼鏡蛇示意圖，非關本新聞。（圖：台中榮總毒物科主任毛彥喬提供）
眼鏡蛇示意圖，非關本新聞。（圖：台中榮總毒物科主任毛彥喬提供）

一名男童在院子玩耍時遭到眼睛蛇攻擊，他在情急之下對著蛇反咬，最後竟然戰勝並把蛇咬死了，自己也成功脫逃倖存。

每日郵報報導，印度一名8歲男童迪帕（Deepak）上周一在自家後院玩耍，遭到一隻野生眼鏡蛇攻擊，眼鏡蛇纏繞住他的手臂並且對其狠咬。迪帕受到驚嚇拚命揮動手臂，但無法把蛇甩下去，疼痛慌亂之餘他朝著蛇的身體一口咬下去，竟然奇蹟似地殺死了這條蛇。

迪帕事後受訪表示，當時蛇纏住他的手並且咬他，覺得非常痛，而且也甩不掉牠，於是就連咬了對方兩次，這一切都發生在一瞬間。

擔心迪帕會有後遺症，他的父母趕緊帶他去附近的醫療中心就診，迪帕在那邊接受檢查，醫生表示，迪帕被蛇咬的傷口屬於「乾咬」（dry bite），代表蛇沒有注入毒液，因此他沒有任何症狀並能快速康復。

「乾咬」只有成年蛇做得到，因為牠們能自由控制腺體中的毒液釋放，蛇利用毒液殺害獵物或是抵抗獵食者，如果蛇只想恫嚇威脅，就會使用乾咬，意不在殺死對方。

蛇咬致死的問題在印度相當嚴重，一份研究指出，2019年全球有6.3萬人死於蛇咬，有超過85%的案件發生在印度，大約5.1萬人，主要是因貧窮鄉村地區難以取得血清，導致居高不下的致死率。

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