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天氣異象？日本街道見「超局部降雨」 網：範圍也太小

聯合新聞網／即時報導
網友拍下超局部下雨，範圍只有比水溝蓋大一些些，也確定不是建築物灑下的水。（取材自推特）
網友拍下超局部下雨，範圍只有比水溝蓋大一些些，也確定不是建築物灑下的水。（取材自推特）

氣象預報時，部分地區降雨，而其他區域不降雨時，稱為「局部雨」。不過在日本卻驚見一個真實的「超局部雨」，網友拍下了這個罕見畫面，他走在街上時，看到了天空某處在下雨，但是範圍卻只有一個水溝蓋再大一點點，不少人都驚嘆「太奇異了」。

日本推特上一名網友拍下了這個奇妙的畫面，短短的15秒影片中，只見路上只有一小區域的地方正下著雨，範圍大概比水溝蓋再大一點點，他把畫面帶向天空，其實沒有什麼烏雲，他當下也確認過，不是建築物灑出來的水，他也傻眼的說「這是什麼？」。

網友見到這奇異的景象，也紛紛留言表示，「這個雨超怪」、「日本超局部降雨？」、「這是什麼」、「感覺是從下面冒上來的」、「雨只下在這邊」、「以前我家附近也有類似的情況，而且只下很小的範圍，但後來發現是房子路邊的水管一直開著」、「天氣再次出現異相」。

網友回文中也貼出今年7月在另一地也有類似狀況，可見馬路上只有一塊地是濕的，就只有局部天空在降雨，經過的腳踏車騎士還必須要繞路通行，但一樣讓人不解，這個雨到底是怎麼來的。

日本 奇異 推特

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