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博美太大隻賣不掉慘遭拋棄 她帶回家養成超萌小棕熊

聯合新聞網／即時報導
一隻棕色博美犬因體型太大被寵物販售業者嫌醜而拋棄，幸好遇到好心人收養，搖身一變成小小網紅。（取材自Instagram）
一隻棕色博美犬因體型太大被寵物販售業者嫌醜而拋棄，幸好遇到好心人收養，搖身一變成小小網紅。（取材自Instagram）

遭拋棄的汪星人獲得更幸福的狗生！一隻棕色博美犬因體型太大被寵物販售業者嫌醜而拋棄，幸好遇到好心人收養，搖身一變成小小網紅。

美國有隻繁殖場誕生的9歲松鼠博美犬柏蒂（Betram，小名Bertie），毛色不是常見的雪白或橘色，而是像棕熊般的巧克力深棕色。牠五個月大時被寵物業者認為體型過大賣相差無人會買，於是慘遭棄養，後來被送到收容所。所幸紐約藝術家葛雷森（Kathy Grayson）在寵物領養網站上一眼就相中牠，決定收養柏蒂。

柏蒂cosplay成柏靈頓小熊。（取材自Instagram）
柏蒂cosplay成柏靈頓小熊。（取材自Instagram）

當時葛雷森特地飛到奧克拉荷馬州的城市塔爾薩（Tulsa）迎接柏蒂，帶回紐約的新家。由於葛雷森是藝術家，柏蒂儼然成為畫廊裡的狗狗明星，很多人都是為了看柏蒂而來，葛雷森表示畫廊可免費參觀，歡迎大家來看柏蒂，或者帶他們的狗狗前來同樂。

葛雷森還為柏蒂成立Instagram專頁，目前已有近42萬粉絲，長大的柏蒂一身蓬鬆的深棕毛，真的就像一隻可愛的小熊。飼主經常帶柏蒂出遊，也會幫牠穿上各種可愛服裝，其中一張cosplay成柏靈頓熊，戴上紅帽加上藍牛角外套，萌度完全不輸本尊。

奧克拉荷馬州

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