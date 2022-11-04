影／「咖啡木雕」太逼真 網友驚：連泡泡都超還原
許多人喜歡喝咖啡，而日本有位技術高超，善於用木雕還原各種食物的網友，近來就製作了一個有如真正在倒咖啡一般的木雕作品，栩栩如生的樣子引起網路熱烈討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「kibori_no_konno」本身熱愛木雕與咖啡，過去就曾經用木雕製作過咖啡豆。後來他更打算利用木雕，徹底還原「正在倒咖啡的樣子」。
這位網友先是徹底觀察咖啡液體倒近杯中的模樣，並從中決定好設計形狀後，再用雕刻刀、電鑽等工具，細心刻出注入咖啡時的微妙波紋。最後將刻好的木頭上色、打磨之後，就完成有如真品般的咖啡樣貌。總製作過程則共耗費約12個小時。
この上がどうなっているか気になるというコメントをいただいたので、、、 pic.twitter.com/jizEqIkIWb— キボリノコンノ (@kibori_no_konno) October 22, 2022
kibori_no_konno表示，這一年來，他不斷創造出想讓人驚嘆的木雕作品。最近他想製作一個集大成的代表作，於是想到當初曾經做過的咖啡豆，進而衍伸出咖啡實體的木雕。未來他也會繼續努力，做出讓大家更驚奇的東西。
網友們則紛紛表示「看得都想喝了」、「中間的泡泡也太神了，這真的是木頭嗎」、「不講誰知道是木雕」、「怎麼看都是咖啡啊」、「感覺超好喝的」、「雕刻和上色技巧的太強大了」、「騙人的吧」、「大腦一片混亂」、「看到『杯子是真正的杯子』反而笑了」。
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