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結婚18年離婚 她「下決心大改造」大媽搖身一變成辣妹

聯合新聞網／ 即時報導
女子在結婚近20年後失婚，決定改造自己大變身。(示意圖／ingimage)
女子在結婚近20年後失婚，決定改造自己大變身。(示意圖／ingimage)

許多人歷經分手或劈腿，通常會有幾種反應，可能會因為太過傷心而一蹶不振，不過也有人是藉此作為動力，讓自己變得更好。英國一名女子就是最好的例子，她在失婚之後大變身，搖身一變成為火辣正妹，讓網友看了都說好勵志。

據《鏡報》（Mirror）報導，42歲的艾瑪（Emma Sheppard）和前夫結婚18年，育有兩個孩子。不過2020年時兩人離婚，丈夫也隨即搬離，讓她近乎心碎。離婚之後，她意識到自己過去近20年來都把重心放在家人身上，只照顧了家人卻沒有好好照顧自己，於是下定決心改變。

原本艾瑪只穿黑長褲、平底鞋，但是下定決心後，她開始有各式各樣性感的緊身洋裝、高跟鞋和各種顏色的外套。她也開始練習化妝、減少抽菸。不僅如此，艾瑪每周上健身房5次，透過重訓和有氧提升自己的外在。原本愛吃薯條和培根等垃圾食物的她，也一反常態改成吃自製食物。

艾瑪受訪時表示，她22歲就結婚了，當時年紀還小的她原本以為自己會一輩子都跟這個人在一起，生活重心就是老公、女兒和工作。她以為自己生活幸福美滿，沒想到卻經歷失婚。兩人剛分開時她經歷嚴重的自我懷疑，一點自信都沒有，感覺孤獨不被理解，只是單純活著付帳單，生活毫無樂趣可言。

後來她開始轉換心境，發現其實自己可以變得更好，也發現自己是自由的，有能力做出任何改變。艾瑪說，自己現在非常快樂，連周遭人都看得出來她跟以前不一樣了，對她的轉變感到不可思議。雖然艾瑪還是單身，不過她已經鼓起勇氣，開始使用交友軟體，希望能認識新對象。

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